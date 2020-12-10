Что можно и что нельзя делать на новогодних каникулах в Крыму

Парадов и концертнов в этом году не будет. Фото: администрация Ялты

Министерство курортов и туризма Крыма готовит нормативный акт о правилах и ограничениях, действующих на территории региона с 20 декабря по 15 января. Отдельно власти подготовили проект поручения главы республики по мониторингу работы гостиничного и ресторанного секторов в период запрета на проведение новогодних мероприятий.

- В ближайшее время мы выпустим нормативный акт, разъясняющий, что можно, а что нельзя на территории Республики Крым в новогодний период, - сообщил на форуме «Открытый Крым» министр курортов РК Вадим Волченко.

Накануне Минкурортов потребовало от объектов размещения снять объявления о новогодних развлекательных программах с сайтов и опубликовать сообщение об их отмене. Контроль за соблюдением запрета министерство собирается возложить на глав муниципалитетов, МВД и Роспотребнадзор, чтобы с 20 декабря по 15 января они совместными рейдами проверяли гостиницы, отели, курортные комплексы, кафе и рестораны на проведение мероприятий, объединяющих людей единой целью.

Несмотря на все предупреждения и разъяснения более 20 объектов приема и размещения туристов не собираются отменять новогодние программы - для них это единственная возможность заработать, чтобы продержаться до майских праздников, когда начнется следующий курортный сезон.

- Сегодня нужно прежде всего думать о себе, своих друзьях, родных и близких, поэтому новогодние праздники лучше проводить в кругу семьи или с минимальным количеством людей, даже если вы отдыхаете в отеле или санатории, - считает Волченко.

После таких заявлений профильного министра многие туристы не видят смысла в поездке в Крым на новогодние каникулы - провести все время в номере, или прогуливаясь по пустому побережью не лучшая перспектива. Запрет на новогодние массовые мероприятия касается не только отелей и ресторанов, никаких гуляний и рождественских ярмарок быть не должно.

- Люди звонят, они не понимают, как они будут здесь отдыхать? - отмечает спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов. - Понятно, чтобы не было никакой дурной гульбы, но где питаться и что делать?

Всю информацию Минкурортов должно подготовить и разослать по регионам, чтобы туристы имели полное представление, чем их встретит новогодний Крым. Действующая редакция указа главы Крыма предписывает не только запрет на массовые гуляния, но и на работу объекты общепита, дискотек, клубов, концертных и танцевальных залов в период с 22.00 до 8.00.

Все новогодние праздники будут закрыты развлекательные центры, в том числе детские. Театрам и кинотеатрам разрешено продавать только треть мест в зрительном зале на новогодние представления и кинопоказы.

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