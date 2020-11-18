Новый год под запретом: В Крыму отменили все праздничные программы в ресторанах и клубах

Новый год пройдет в Крыму без торжеств и гуляний Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Крыму введен запрет на новогодние праздничные программы в отелях, ресторанах, клубах и иных закрытых помещениях. С 20 декабря и по 15 января любые виды увеселительных мероприятий запрещены, включая банкеты, торжественные корпоративы, концерты, развлекательные программы на территории гостиничных и SPA- комплексов, санаторно-курортных учреждений и всех объектов размещения. Под мораторий попали даже дискотеки, караоке клубы и кальянные.

- С учетом подъема заболеваемости, который мы прогнозируем к 20 декабря и понимая, что ограничительные мероприятия будут иметь отложенный эффект, в преддверии больших новогодних праздников, когда нас ждет большое скопление людей, мы внесли предложения по ограничительным мероприятиям, - сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. - Это требование сегодняшнего дня. Нам нужно подготовить субъект к тому, чтобы ситуация была в этот период стабильная, не допустить групповых заболеваний и дальнейшего распространения.

По оценке главного санврача, если не принять меры, то в январе к пику заболеваемости гриппом и ОРВИ добавится рост коронавирусной инфекции, что положит систему здравоохранения «на лопатки».

Поэтому для объектов размещения туристов и общепита работа в новогодние праздники будет идти в стандартном режиме без банкетов и торжеств.

- Соседний Краснодарский край, в котором показатели заболеваемости в 4 раза ниже, вводит аналогичные меры, и отрасли должны понимать, что мера вынужденная, - указала Пеньковская.

В качестве довода она привела данные по росту заболеваемости: среднесуточный показатель распространения инфекции вырос в 10 раз с 1,46 в августе до 10,57 в ноябре. И если не вводить дополнительные ограничения, то ситуация только ухудшится. Отмену новогодних торжеств в Роспотребнадзоре решили вводить точечно - с 22.00 до 8.00. В остальное время ограничений не будет, кроме как на банкеты и фуршеты. Заодно под запрет попали свадьбы, юбилеи и прочие торжества в кафе и ресторанах.

- Мало того, что в ночных заведениях нигде масочный режим не соблюдается, поэтому с учетом того, что приедут отдыхать на новогодние праздники, придется фуршеты и массовые мероприятия в закрытых помещениях отменить, - заявил глава Крыма Сергей Аксенов. - На отдых (туристы, - Ред.) пусть приезжают.

При этом прямой поддержки индустрии гостеприимства не предусмотрено. Минфину РК поручено провести консультации с бизнесом о возможных потерях и выпадении доходов из-за запрета.

В указ главы по мерам предотвращения распространения коронавирусной инфекции также внесен запрет на организацию и проведение новогодних культурно-массовых мероприятий, включая новогодние елки на городских площадях, в домах культуры, театрах, цирках, торгово-развлекательных и спортивных комплекса, в школах и детских садах.

Исключение сделано для новогодних утренников внутри детсадовских групп.

Все новогодние праздники развлекательные центры, в том числе детские, проведут под замком.

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