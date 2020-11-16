На Новый год Крым может остаться без массовых гуляний

В Крыму на Новый год могут отменить крупные массовые мероприятия. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

Есть шанс, что туристы, которые приедут в Крым на новогодние праздники, будут слушать обращение президента к гражданам сия в своих гостиничных номерах. Того требует запрет на проведение массовых мероприятий в регионе. Однако, чтобы гости полуострова не скучали во время праздников, в отелях и санаториях готовятся развлекательные шоу местного масштаба.

Окончательно отменить все массовые мероприятия в Крыму могут из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.

- Эти шаги направлены на обеспечение безопасности самих отдыхающих и местных жителей, - уточнил КП-Крым глава комитета парламента республики по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк. - Но сотрудники каждого из объектов размещения готовят для гостей разные развлекательные программы.

Но даже эти мероприятия будут проводиться с соблюдением профилактических мер, установленных Роспотребнадзором. Закрывать Крым для приезжих местные власти также не планируют.

- Туристы активно покупают билеты и бронируют номера для отдыха в Крыму на новогодние праздники, - подчеркивает Черняк.

Напомним, в Ялте уже начали масштабную подготовку к празднованию Нового года. Так, уже готов план мероприятий, которые будут проходить с 19 декабря по 7 января. Но итоговый вариант праздничной программы будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

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