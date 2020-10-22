Когда наступит зима в Крыму в 2020 году: синоптики рассказали о первых холодах

Резкое похолодание ждет крымчан уже в декабре Фото: Иван МАКЕЕВ

Пока крымчане наслаждаются теплыми осенними днями, синоптики уже сделали свой прогноз погоды, когда наступит зима в Крыму в 2020 году. По информации Росгидрометцентра, холода на полуостров все-таки придут, но не сразу и ненадолго. Хоть во многих регионах в этом году метеорологи пророчат аномально теплую зиму, в Крыму температура будет ниже, чем в прошлом году.

КОГДА ПОХОЛОДАЕТ

Уже в декабре крымчане западной части полуострова смогут почувствовать резкое изменение температуры, но сильных морозов не будет. Как отмечают в Росгидрометцентре, среднемесячная температура в этот период составит всего 2,4 градуса со знаком плюс, в то время как прошлом году она доходила до 5 градусов тепла. А максимально воздух прогревался до +14 градусов.

В центральной части полуострова большую часть декабря будет теплая умеренная погода - до +5 градусов.

БУДЕТ ЛИ СНЕГ ЭТОЙ ЗИМОЙ

Январь в Крыму ожидается аномально теплым. В Росгидрометцентре отмечают, что температура в этом месяце будет выше нормы, но в некоторых районах полуострова ожидаются заморозки за счет холодных воздушных масс с материка. Среднемесячная температура в январе составит - 0,5 градусов выше нуля. В этом месяце синоптики обещают много осадков, но в виде дождя. А в конце месяца, возможно, выпадет и снег.

В феврале синоптики прогнозируют погоду теплее, чем в январе, однако в степной части Крыма именно этот месяц станет самым холодным. Среднемесячная температура в последний месяц зимы будет держаться около нуля.

На ЮБК в конце зимы синоптики прогнозируют самую комфортную погоду на полуострове. Будет много ясных дней, а температура может подняться до 12 градусов тепла.

КСТАТИ

На полуостров уже пришли первые заморозки. В степных и предгорных районах, а также в центральной части полуострова температура опускалась до -1 градуса. Однако, как сообщают КП-Крым синоптики, это ненадолго: через несколько дней вновь вернется золотая осень с температурой до 20 градусов тепла.

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