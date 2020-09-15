«Бархатный сезон» в Крыму 2020: Когда на полуостров придет осенняя прохлада

Последние жаркие дни синоптики советуют провести на море, ведь уже на выходных ожидается похолодание Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Календарная осень уже пришла в Крым, но лето пока отступать не планирует. Туристы продолжают приезжать на отдых в республику, ведь погода так и шепчет, да и вода на Южном берегу прогрелась до 25 градусов. В Крыму - настоящий «бархатный сезон».

По данным синоптиков, на этой неделе в Крыму дождей не намечается, а температура воздуха радует летними показателями - 25-30 градусов.

- Но на выходных уже можно ожидать похолодание. После такой комфортной погоды резко изменится температура. Ночью будет непривычно холодно - 5-10 градусов, а на побережье до 15, - отмечает замначальника Крымского управления по гидрометеорологии Елена Любецкая.

Любители осенней прохлады смогут порадоваться окончанию жары, на следующей неделе синоптики обещают понижение температуры - до 20 градусов днем.

- Есть вероятность небольших дождей и легкого, но холодного ветра, - продолжает Любецкая.

Крымское лето заканчивается 18 сентября, начинается теплая осень. Даже после прохождения холодного фронтального раздела, температурный фон все равно не изменится, уверяет эксперт. Ночи будут холодные, а днем уже будет средняя температура, без осадков.

Припугнув похолоданием, синоптик все же напоминает, что осень в Крыму остается теплой, несмотря на холодный фронт, а в конце сентября погода еще порадует крымчан жаркими днями.

- Где в России найдешь такую погоду осенью? Тепло еще будет!, - заключает синоптик.

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