Синоптики рассказали, когда ждать похолодания в Крыму 2020

Как обещают синоптики, осень в Крыму будет теплая и не дождливая Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Хоть осень пока и не тревожит проливными дождями и заморозками, а первые недели сентября были жарче некоторых летних дней, похолодание в Крыму все же ждет нас в ближайшее время.

По прогнозам синоптиков, в течение всей недели на полуострове ожидается по-летнему знойная и сухая погода с ночными температурами воздуха 12-17 градусов, на побережье – 22 градуса, а температура днем не опустится ниже 30. Но уже к ближайшим выходным начнется настоящая осень, на полуострове резко похолодает.

- К сожалению, осень приближается. В выходные дни (19 и 20 сентября) резко похолодает. Холодный фронтальный раздел понизит температуру воздуха в Крыму на 8-10 градусов, минимальные температуры воздуха ожидаются на уровне 5-10 градусов, на побережье до 15 градусов. Максимальные 18-23 градуса, - сообщают синоптики.

В некоторых городах полуострова погода начнет меняться уже со среды. На Южном берегу температура понизится с +29 до +26, а уже в субботу ожидают +19, но температура моря все еще остается неизменной и комфортной для купания - 25 градусов.

В восточной части республики температура тоже постепенно снижается - если во вторник и среду здесь все еще жарко, и температура доходит до 27-30 градусов тепла, то уже к воскресенью ожидается всего +22 и переменная облачность. Дождей пока не обещают.

В центральной части Крыма резко похолодает уже с субботы, Симферополь также ждет переменная облачность.

- После такой комфортной погоды резко изменится температура. Ночью будет уже непривычно холодно - 5-10 градусов, а на побережье до 15. Даже есть вероятность небольших дождей и легкого, но холодного северного ветра, - уверяет замначальника Крымского управления по гидрометеорологии Елена Любецкая.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Бархатный сезон» в Крыму 2020: Когда на полуостров придет осенняя прохлада

Синоптики рассказали, когда закончится «бархатный сезон» в Крыму 2020 (подробнее)

Температура воды в Крыму в Черном море 15 сентября 2020

Температура воды в Крыму в Черном море 15 сентября 2020: на западном побережье море прогрелось до 23 градусов (подробнее)