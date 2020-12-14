Вслед за Ислямовым: В Совфеде предложили посадить инициатора водной блокады Крыма

Северо-крымский канал Украина перекрыла весной 2014 года Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Глава крымского подразделения партии «Батькивщина» Андрей Сенченко, выступивший инициатором водной блокады полуострова, должен быть привлечен к уголовной ответственности, считает сенатор Российской Федерации от Крыма Сергей Цеков. С этим обращением он направил письмо прокурору республики Олегу Камшилову.

По мнению Цекова, уголовное дело против Сенченко должно быть расследовано и передано в суд, как и дело организатора энергетической блокады полуострова Ленура Ислямова.

- С инициативой перекрытия подачи воды по Северо-Крымскому каналу украинский депутат Андрей Санченко выступил в 2014 году. Причиной стало воссоединение Крыма с Россией. Канал Украина перекрыла весной 2014-го, это вызвало проблему водоснабжения населения и орошения полей на полуострове, - пишет в письме на имя прокурора Цеков.

Сенатор убежден, что перекрытие канала, по которому крымчане получали больше 80% воды, можно расценивать как терроризм:

- Это грубейшее нарушение прав человека и создание масштабной гуманитарной катастрофы в регионе.

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