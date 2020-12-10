Организатор энергоблокады Крыма Ленур Ислямов заочно получил 19 лет колонии

С 2014 года Ленур Ислямов находится на Украине. Фото: Ленур Ислямов / Facebook

Бывшего вице-премьера Крыма Ленура Ислямова признали виновным в подрыве электроопор, что привело к энергоблокаде полуострова. Верховный суд Республики Крым приговорил организатора блэкаута к 19 годам лишения свободы.

Судья при оглашении приговора заявила, что Ислямову также запрещено выступать в СМИ в течение двух лет. Отбывать наказание бывший крымский чиновник должен в исправительной колонии строгого режима.

Стоит заметить, что срок осужденному будет засчитываться только с того момента, как он будет заключен под стражу на территории России.

- Установлено, что Ислямов в ноябре 2015 года разработал план по подрыву на территории Херсонской области Украины воздушных линий электропередач, передающих электроэнергию в Республику Крым и город Севастополь. Для реализации задуманного он создал и возглавил преступную группу, в состав которой добровольно вошли лица, приискавшие взрывные устройства и взрывчатые вещества, - уточнили в пресс-службе Прокуратуры Крыма.

Верховный суд РК также удовлетворил гражданские иски потерпевших от действий организатора блокады на общую сумму в 52 миллиона рублей.

Напомним, что уголовное дело против бывшего крымского чиновника возбудили в 2015 году. Ленура Ислямова обвиняли в диверсии, совершенной группой лиц и повлекшей значительный материальный ущерб (пункты «а», «б» части 2 статьи 281 УК РФ) и в публичных призывах к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности РФ (часть 2 статьи 280.1 УК РФ.).

Ислямов работал в Совете министров Республики Крым с 4 апреля по 28 мая 2014 года, когда республика уже стала российским регионом. Но его отправили в отставку за неэффективную работу. Тогда же экс-чиновник уехал на Украину. Там он призывал устроить продовольственную блокаду полуострова и не доставлять в Крым продукты.

Уже 22 ноября 2015 года по инициативе Ислямова члены националистического батальона (незаконное вооруженное формирование) подорвали электроопоры на границе с полуостровом. Из-за этих действий в Крыму и Севастополе ввели режим ЧС, а также веерные отключения света. В Севастополе и 876 населенных пунктах республики были отключены все потребители и объекты жизнеобеспечения.

Осужденный Ислямов до сих пор имеет российское гражданство, он прописан в Симферополе, его имущество в Крыму арестовано.

Интересно, что на Украине против организатора блокады в 2019 году возбудили уголовное дело по подозрению в госизмене. Поводом для этого стало то, что Ислямов занимал высокий пост в российском Крыму и тем самым «перешел на сторону врага» и «умышленно причинил ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины».

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