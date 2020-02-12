Как украинский телеканал «ATR» спустил миллионы бюджетных денег, чтобы «вещать на Крым»

Украина отказала в финансировании телеканалу «ATR», которым владеет и руководит организатор блэкаута в Крыму Ленур Ислямов (в России он в розыске по подозрению в диверсии).

В течение нескольких лет предприимчивый бизнесмен использовал госбюджетные денежки незалежной на нужды своего предприятия, и в Киеве решили, что пора с этим завязывать. Ислямов недоволен, без зазрения совести давит на мозоль киевским чиновникам, заявляя, что без него Украина Крым не вернет. В знак протеста транслирует в эфир изображение пустой студии без ведущих и гостей, а на сайте опубликован счет для пожертвований.

Телеканал транслирует пустую студию в знак протеста

Гендиректор заявляет, что «ATR» на грани закрытия, хотя Украина уже три года тратит на телеканал миллионы. «Комсомолка» проанализировала отчет Счетной палаты Украины, которая в 2019-м провела аудит деятельности телеканала за три года и осталась очень недовольна растратами.

НАРУШЕНИЕ ЗАКОНА? НЕТ, НЕ СЛЫШАЛИ!

Идею перечислить огромные деньги частной телекомпании подал в 2016 году глава Меджлиса крымскотатарского народа* Рефат Чубаров, который тогда еще был депутатом украинского парламента. Меджлис* еще до референдума тесно взаимодействовал с «ATR» и, видимо, после «переезда» обеих организаций в Киев дружба только окрепла.

Чубаров вознес профессионализм и «объективность» журналистов Ислямова до небес и заявил, что благодаря спутниковой трансляции этот замечательный трехъязычный телеканал смогут смотреть крымские татары и украинцы по всему миру, а самое главное - в Крыму.

Информационная война была в разгаре, так что в Минсоцполитики Украины впечатлились такими возможностями и передали необходимые документы в Кабмин. Увидев их, в Министерстве финансов очень удивились и подчеркнули, что украинское законодательство запрещает погашать за счет бюджетных денег финансовые обязательства частной компании.

На явное нарушение в правительстве незалежной решили не обращать внимания, как и на то, что Минюст вообще не успел провести правовую экспертизу документа. Бумагу утвердили весной 2016-го решением Кабинета министров. Только в конце 2016 года там вспомнили, что против закона идти все-таки нехорошо. Но денежки у Ислямова не забрали, а наоборот: внесли «задним числом» изменения в Бюджетный кодекс, что позволило законно перечислять средства телеканалу «ATR».

В итоге предприятие Ленура Ислямова стало главным получателем господдержки в рамках программы «Расселение и обустройство депортированных крымских татар и лиц других национальностей…» с 2016 по 2018 годы.

«Расселение и обустройство» вроде бы подразумевает новые квартиры, газо- и водопроводы, школы, детские сады… но нет. Телевизор оказался важнее, причем настолько, что «съел» 87% выделенных из бюджета денег, а именно - 124,3 миллиона гривен (325,4 миллиона рублей).

ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА ПОГАСИЛИ ДОЛГИ И КУПИЛИ КОНДИЦИОНЕРЫ

На что же потратили такую солидную сумму?

Телеканал Ислямова за бюджетные деньги оплатил услуги спутниковой связи (более 18 миллионов гривен, включая 5-миллионную задолженность). Порядка 73 миллионов гривен потратили на «услуги по использованию объектов авторского права», 22 миллиона – на покупку телевизионного оборудования, а еще 5,5 миллионов – на аренду техники и эфирной студии.

Эмблема телеканала

- Порядок выделения средств не конкретизировал наименования и перечень телевизионного оборудования, которое можно арендовать или купить за счет средств финансовой поддержки, - отмечает Счетная палата Украины. - Невозможно провести оценку законности использования средств на его покупку и целевое использование.

Но техникой для ТВ Ислямов не ограничился: на государственные деньги он купил своему телеканалу 11 бытовых кондиционеров и вентилятор, дизель-генератор и многое другое. При этом, согласно аудиту Счетной палаты, Ленур Ислямов так и не предоставил в Минсоцполитики Украины полную отчетность по поводу фактического использования бюджетных денег.

ВМЕСТО ШКОЛЫ И ВОДОВОДА - ТЕЛЕКАНАЛ

Финансирование украинской госпрограммы по «расселению и обустройству депортированных» увеличивалось год от года, при чем все дополнительные средства шли на телеканал Ислямова.

Видимо, чиновники незалежной сочли, что «информационные потребности депортированных лиц» гораздо важнее, чем все остальные, потому что одновременно с ростом господдержки частного телеканала урезали суммы, выделенные на реконструкцию и строительство школ, восстановление сетей водоснабжения, а также на проведение культурных мероприятий.

Беглый бизнесмен создал незаконное вооруженное формирование на границе с Крымом. Фото: Facebook

Например, в 2018 году планировали начать строительство школы эстетического воспитания в Херсонской области за 15 миллионов гривен. Но позднее всплыли проблемы с документами на землю, и чиновники местной областной администрации заявили, что в срок не успеют, поэтому попросили выделить на год только 4,5 миллиона на школу, а оставшиеся 10,6 миллиона потратить на реконструкцию системы водоснабжения в одном из сел Генического района (к слову, именно в этом районе проживает больше всего депортированных, жизнь которых как раз должны были улучшать за счет бюджетных денег).

Но зачем людям водопровод и школа эстетического воспитания, когда есть телевизор? «Информационные потребности» важнее! И все 15 миллионов (более 39 миллионов рублей) гривен по решению Минсоцполитики отдали в качестве финансовой помощи телеканалу «ATR».

В том же 2018 году телеканалу передали и 340 тысяч гривен (более 890 тысяч рублей), которые остались неиспользованными в ходе организации мероприятий в честь Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 18 мая (так на Украине называют День памяти жертв депортации народов Крыма).

Новое украинское правительство оказалось не столь благосклонно к Ленуру Ислямову, и в 2020 году заблокировало финансирование канала. Телеканал объявил сбор средств на карту, скиньтесь, зрители, кто может…

СПРАВКА «КП»

Ленур Ислямов до Крымской весны был московским бизнесменом. В России владел банком и еще рядом предприятий, в украинском Крыму торговал китайскими автомобилями, занимался пассажирскими перевозками и содержал медиахолдинг, флагманом которого был телеканал «ATR».

После референдума поначалу продолжил работать в Крыму, даже в течение полутора месяцев занимал должность вице-премьера Республики Крым в правительстве Сергея Аксенова.

В 2015 году резко изменил политические взгляды и сбежал на Украину. Позже появилась информация о его многомиллионных долгах в России.

На территорию незалежной перевез свой медиахолдинг, часть сотрудников также перебралась в Киев. Ленур Ислямов был одним из инициаторов так называемой продуктовой блокады Крыма, поддержал перекрытие Северо-Крымского канала, а также организовал блэкаут на полуострове: подконтрольные ему радикалы взорвали опоры ЛЭП, по которым Крым получал электричество из Украины, погрузив регион во тьму. За это на территории России его объявили в розыск по подозрению в диверсии.

Позднее собрал радикалов на приграничной территории и создал «батальон имени Номана Челебиджихана»* - запрещенное в России вооруженное формирование. Долгое время они собирали дань с граждан, пересекающих границу, но в январе 2020 новые власти Украины выставили их вон.

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*Меджлис крымскотатарского народа - запрещенная в РФ экстремистская организация.

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