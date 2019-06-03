2019-06-03T19:49:05+03:00
Происшествия

Телохранитель командира украинского нацбатальона отправился в тюрьму по решению крымского суда

25-летний Эдем Кадыров полностью признал свою вину [видео]
Анастасия ЖУКОВА
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Эдема Кадырова задержали после обыска. Кадр из оперативного видеоЭдема Кадырова задержали после обыска. Кадр из оперативного видео
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Крымский суд отправил за решетку Эдема Кадырова - личного охранника Ленура Ислямова, командира крымскотатарского добровольческого батальона им. Номана Челебиджихана (запрещен в РФ), организатора продуктовой и энергетической блокады Крыма.

- Мы будем освобождать Крым! Это джихад! - Ислямов транслировал свои экстремистские идеи с помощью принадлежащих ему телеканала и интернет-издания.

Молодые ребята вдохновлялись его пламенными речами и присоединялись к создаваемому нацбатальону имени Номана Челебиджихана - незаконному вооруженному формированию, которое по сей день действует в Херсонской области Украины, близ крымской границы.

Активнее всего вербовка происходила в 2016 году, именно тогда и присоединился к нацбату крымчанин Эдем Кадыров. Парень прошел специальную подготовку, его научили обращаться с огнестрельным оружием.

- В его обязанности входило осуществление личной охраны командира незаконного вооруженного формирования (НВФ) - Ленура Ислямова, выполнение поставленных им задач, строительство сооружений и заграждений вблизи расположения российско-украинской границы, досмотр транспортных средств, ее пересекающих, - рассказали в пресс-службе УФСБ по Республике Крым и г. Севастополю. - По возвращении в Крым Эдем Кадыров, имея реальную возможность добровольно прекратить свое участие НВФ, не обратился в правоохранительные органы с заявлением об этом.

Если бы обратился, то мог отделаться легким испугом. А так - в его доме прошел обыск, а самого Кадырова 23 января задержали сотрудники ФСБ и Погрануправления.

ФСБ проводит обыск у участника украинского нацбатальона.Оперативное видео

В отношении крымчанина возбудили уголовное дело за участие в незаконном вооруженном формировании (ч. 2 ст. 208 УК РФ).

- В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину и ходатайствовал об особом порядке судебного разбирательства, - отметили в крымском управлении ФСБ.

Кировский районный суд признал Эдема Кадырова виновным и отправил его в тюрьму на 4 года. Также ему присудили еще 1 год ограничения свободы.

СПРАВКА "КП"

Ленур Ислямов - российский бизнесмен, вел бизнес в Москве и в Крыму. На материке владел банком, на полуострове - медиахолдингом (телеканал, две радиостанции, интернет-издание, продакшн-студия), а также занимался продажей китайских автомобилей и транспортными перевозками.

После вхождения Крыма в состав России Ислямова назначили вице-премьером Республики Крым, но через 1,5 месяца он ушел по собственному желанию. Высокую должность и доходный бизнес он променял на... палатку в херсонской степи, став организатором так называемой продуктовой блокады Крыма. Затем оставил весь полуостров без света, когда подконтрольные ему радикалы взорвали ЛЭП, по которым Крым получат электричество из Украины.

Эти-то радикалы и стали основой запрещенного в РФ "крымскотатарского добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана". За спонсорские деньги Ислямов купил всем "воинам" форму, нацепил шевроны, начал рассказывать "западным партнерам" Украины о том, как приближает "возвращение Крыма" незалежной.

А все потому, что в России у него - миллиардные долги, так что бизнесмену ничего не оставалось, как вывезти свой медиахолдинг в Киев и превратиться в полевого командира радикалов. Теперь в РФ ему уже не вернуться: после крымского блэкаута Ленур Ислямов находится в розыске по обвинению в диверсии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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