2019-01-23T14:55:11+03:00
Происшествия

ФСБ задержала телохранителя главного организатора блэкаута в Крыму

Ему грозит до 15 лет тюрьмы [видео]
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
Задержанному участнику нацбатальона грозит срок. Фото: скриншот с оперативного видео ФСБЗадержанному участнику нацбатальона грозит срок. Фото: скриншот с оперативного видео ФСБ
Изменить размер текста:

В Крыму после обыска задержали 24-летнего крымчанина, которого подозревают в участии в незаконном вооруженном формировании «батальон имени Номана Челебиджихана».

- Установлено, что крымчанин в 2016 году вступил в ряды «батальона» и прошел там специальную подготовку, в том числе по обращению с огнестрельным оружием. В его обязанности входило осуществление личной охраны командира незаконного вооруженного формирования - Ислямова Ленура Эдемовича - и выполнение поставленных им задач, - рассказали в пресс-службе крымского управления ФСБ.

Ленур Ислямов - российский бизнесмен, до Крымской весны проживал в Москве, часто бывал в Крыму. Владел в РФ банком, в Крыму - занимался продажей китайских автомобилей, а также транспортными перевозками, его компания "СимСитиТранс" регулярно выигрывала конкурсы на обслуживание внутренних маршрутов в Симферополе и ряда междугородних рейсов. Также владел на полуострове продакшн-студией и медиахолдингом, куда входили популярные в регионе СМИ - телеканал ATR, радиостанции "Мейдан" и "Лидер", а также интернет-издание "15 минут".

Крым, 23.01.2019: ФСБ проводит обыск у участника незаконного нацбатальона.Оперативное видео УФСБ по РК

После вхождения Крыма в состав России Ислямов получил пост вице-премьера Республики Крым, но в кресле продержался всего 1,5 месяца, а потом ушел по собственному желанию. Высокую должность и доходный бизнес он променял на... палатку в херсонской степи, став организатором так называемой продуктовой блокады Крыма.

В Херсонской области Украины возле крымских границ Ленур Ислямов и сколотил запрещенный ныне в РФ "крымскотатарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана". Купил всем "воинам" форму, нацепил шевроны.

Базируется "батальон" в Хесонской области, вступают туда, в основном, радикалы-националисты, религиозные фанатики и представители молодежи, которые не нашли себе лучшего применения в жизни.

Парня задержали после обыска в его доме. Фото: Скриншот с оперативного видео ФСБ

Парня задержали после обыска в его доме. Фото: Скриншот с оперативного видео ФСБ

Эти ребята после Крымской весны начали тормозить торговые фуры, не давая предпринимателям возить любые товары на полуостров. Таким образом они, мол, "приближали освобождение" Крыма.

Ленур Ислямов и его "батальон" отличились не только во время продуктовой блокады 2014 года, но еще и организовали блэкаут в Крыму в 2015 году. Тогда радикалы повалили опоры ЛЭП, подававшие электричество на полуостров из Украины.

Участники "батальона" также принимали участие в войне на востоке Украины на стороне украинских силовиков в качестве диверсионно-разведывательных групп.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 208 УК РФ. Ему грозит от 8 до 15 лет тюрьмы. Вскоре суд изберет задержанному меру пресечения.

Напомним, сотрудники крымского управления ФСБ и пограничного управления утром 23 января нагрянули с обысками к двоим крымчанам, подозреваемым в участии в незаконных вооруженных формированиях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ФСБ задержала крымчанина, который воевал в украинском батальоне

В 2016 году он вступил в батальон имени Номана Челебиджихана (подробнее).

На границе Крыма задержали украинского боевика, готовившего диверсии на полуострове

У него обнаружено удостоверение "аскеровца" (подробнее).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Миллиардер районного масштаба: как серпуховской чиновник Александр Шестун поставил коррупционный рекорд на 10 млрд рублей
«КП» разбирается в запутанной истории Александра Шестуна, арестованного по подозрению в коррупции. Следствие обвиняет его в небывалых хищениях
В Самаре пятилетнюю девочку с «дьяволом внутри» избили молотком и сбросили с балкона, ее мама просит президента о помощи
По мнению родителей Нади, чудом оставшейся в живых, судебные разбирательства по преступлению идут необъективно и без поддержки они не справятся
Охотники за головами-5: сбежавший убийца, которого ищут журналисты «КП», живет по поддельным документам на Донбассе
Журналисты «Комсомолки» продолжают идти по следу одного из самых опасных преступников России, за которого объявлена награда в 1 миллион рублей
Новости 24
В Симферополе за год планируют привести в порядок дорожную разметку
Крымские медики не будут осматривать тела погибших во время ЧП в Черном море иностранцев
В Симферопольском районе вытащили "Ниву", увязшую в грязи
На трассе Керчь-Феодосия задержали иномарку с четырьмя килограммами нелегальной черной икры
В Крыму нашли двух боевиков незаконного украинского батальона
Загоревшиеся в Черном море суда находились под санкциями США
Минздрав Крыма: Жизни спасенных моряков ничего не угрожает, "тяжелых" пациентов нет
Следком опубликовал видео пожара двух танкеров в Черном море
В течение суток МИД РФ в Крыму планирует подготовить документы для моряков из горевших судов
Рекорд 2018 года: В Крыму отдохнули на 28% больше туристов, чем в 2017 году
Часть Симферополя 23 января останется без света
В Керчи во время реконструкции Митридатской лестницы снесут самострои
Первые 20 тысяч тонн крымского зерна отправили в Сирию
Буксир с пострадавшими после пожара на танкерах в Черном море ожидают к 17.00 в порту Керчь
Иностранные суда "Маэстро" и "Канди" до сих пор горят в Черном море
Спасенных в Черном море иностранных моряков эвакуируют на борт МЧС
Эксперт назвал вероятную причину пожара на газовозах в Черном море
Медики ждут команды: Спасенных в Черном море иностранных моряков все еще не доставили в Керчь
Украинца приговорили к 8 месяцам колонии за незаконное пересечение границы с Крымом
Погода в Крыму на 22 января: туман, гололед и тепло до +4
Спасенные моряки после пожара на суднах в Черном море еще не отправились в Керчь