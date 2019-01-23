ФСБ задержала телохранителя главного организатора блэкаута в Крыму

В Крыму после обыска задержали 24-летнего крымчанина, которого подозревают в участии в незаконном вооруженном формировании «батальон имени Номана Челебиджихана».

- Установлено, что крымчанин в 2016 году вступил в ряды «батальона» и прошел там специальную подготовку, в том числе по обращению с огнестрельным оружием. В его обязанности входило осуществление личной охраны командира незаконного вооруженного формирования - Ислямова Ленура Эдемовича - и выполнение поставленных им задач, - рассказали в пресс-службе крымского управления ФСБ.

Ленур Ислямов - российский бизнесмен, до Крымской весны проживал в Москве, часто бывал в Крыму. Владел в РФ банком, в Крыму - занимался продажей китайских автомобилей, а также транспортными перевозками, его компания "СимСитиТранс" регулярно выигрывала конкурсы на обслуживание внутренних маршрутов в Симферополе и ряда междугородних рейсов. Также владел на полуострове продакшн-студией и медиахолдингом, куда входили популярные в регионе СМИ - телеканал ATR, радиостанции "Мейдан" и "Лидер", а также интернет-издание "15 минут".

Крым, 23.01.2019: ФСБ проводит обыск у участника незаконного нацбатальона.Оперативное видео УФСБ по РК

После вхождения Крыма в состав России Ислямов получил пост вице-премьера Республики Крым, но в кресле продержался всего 1,5 месяца, а потом ушел по собственному желанию. Высокую должность и доходный бизнес он променял на... палатку в херсонской степи, став организатором так называемой продуктовой блокады Крыма.

В Херсонской области Украины возле крымских границ Ленур Ислямов и сколотил запрещенный ныне в РФ "крымскотатарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана". Купил всем "воинам" форму, нацепил шевроны.

Базируется "батальон" в Хесонской области, вступают туда, в основном, радикалы-националисты, религиозные фанатики и представители молодежи, которые не нашли себе лучшего применения в жизни.

Парня задержали после обыска в его доме. Фото: Скриншот с оперативного видео ФСБ

Эти ребята после Крымской весны начали тормозить торговые фуры, не давая предпринимателям возить любые товары на полуостров. Таким образом они, мол, "приближали освобождение" Крыма.

Ленур Ислямов и его "батальон" отличились не только во время продуктовой блокады 2014 года, но еще и организовали блэкаут в Крыму в 2015 году. Тогда радикалы повалили опоры ЛЭП, подававшие электричество на полуостров из Украины.

Участники "батальона" также принимали участие в войне на востоке Украины на стороне украинских силовиков в качестве диверсионно-разведывательных групп.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 208 УК РФ. Ему грозит от 8 до 15 лет тюрьмы. Вскоре суд изберет задержанному меру пресечения.

Напомним, сотрудники крымского управления ФСБ и пограничного управления утром 23 января нагрянули с обысками к двоим крымчанам, подозреваемым в участии в незаконных вооруженных формированиях.

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