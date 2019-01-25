Крымчанин получил 10,5 лет за участие в украинском нацбатальоне

24-летний крымчанин Февзи Саганджи получил срок за участие в незаконном вооруженном формировании - «батальоне имени Номана Челебиджихана».

Приговор вынес Ленинский районный суд Республики Крым. Как отметили в крымском управлении ФСБ, батальон действует в «целях, противоречащих интересам Российской Федерации».

Следствие установило, что осужденный в январе 2016 года « по мотивам политической вражды по отношению к Российской Федерации и факту вхождения в ее состав Республики Крым» добровольно вступил в ряды упомянутого «батальона», который действует в Херсонской области Украины.

- Являясь членом указанного незаконного вооруженного формиования, поддерживая цели его создания, (осуществление блокады Крыма со стороны украинской границы, а также борьба, в т.ч. вооруженная за возвращение Крымского полуострова в состав Украины), Февзи Саганджи с января 2016 по сентябрь 2017 года принимал активное участие в деятельности батальона, пройдя курсы стрелково-огневой, рукопашной и минно-взрывной подготовки, - рассказали в УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю. - В сентябре 2017 года он вернулся в Крым, однако, имея реальную возможность добровольно прекратить свое участие незаконном вооруженном формировании, не обратился в правоохранительные органы с заявлением об этом, тем самым, продолжив свою преступную деятельность по участию в батальоне.

Крымчанина задержали в апреле 2018 года. В январе 2019-го Ленинский районный суд признал его виновным в участии в незаконном «батальоне» (ч.2 ст.208 УК РФ) и назначил в качестве наказания 10 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Напомним, недавно ФСБ задержала еще одного 24-летнего крымчанина, который был охранником командира упомянутого батальона - Ленура Ислямова. Кроме того, прошли обыски еще по двум адресам, где зарегистрированы двое участников вооруженного формирования, в том числе - заместитель Ислямова.

Боевиков "приграничного нацбата" ловят в Крыму регулярно. Так, один в марте прошлого года спецслужбам попался 24-летний участник незаконного вооруженного формирования. Принимал активное участие в боевых действиях с декабря 2016 по октябрь 2017.

В ноябре прошлого года на полуострове задержали боевика нацбатальона "Аскер". 22-летний задержанный активно участвовал в так называемой "продуктовой блокаде Крыма", прошел специальную военную подготовку.

А в декабре 2018 года на крымской границе задержали жителя полуострова, который тоже имел отношение к батальону имени Челебиджихана. Пожилой мужчина организовал схрон с боеприпасами, где спряталаж 12 кило тротила и 200 патронов.

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