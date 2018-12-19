2018-12-19T20:45:37+03:00
Общество

Сотрудники ФСБ задержали крымчанина, который спрятал 12 кило тротила и 200 патронов

По данным спецслужб, мужчина связан с организатором энергоблокады Ленуром Ислямовым [фото, видео]
Надежда ДАЦЮК
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Фото: пресс-служба ФСБ по КрымуФото: пресс-служба ФСБ по Крыму
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В пункте пропуска «Джанкой» задержали россиянина, который незаконно хранил боеприпасы и взрывчатые вещества в Крыму. Мужчина обвиняется по части 2 статьи 222.1 УК РФ.

- Установлено, что обвиняемый весной 2018 года организовал оборудование на территории РК тайника (схрона) с боеприпасами и взрывчатыми веществами для их использования при совершении противоправных действий на территории полуострова, - сообщили в пресс-службе ФСБ по Крыму и Севастополю.

Позже сотрудники ФСБ обнаружили схрон с оружием по описанию. В нем хранилось 12 килограммов тротила и 200 патронов к огнестрельному оружию.

Схрон со взрывчатыми веществами нашли правоохранители

Схрон со взрывчатыми веществами нашли правоохранители

По информации пресс-службы, обвиняемый имеет отношение к националистическому военизированному формированию «батальон им. Номана Челибиджихана», который подконтролен организатору подрыва ЛЭП в Херсонской области Ленуру Ислямову.

ФСБ разворачивает боеприпасы.Видео: пресс-служба УФСБ по Крыму и Севастополю

Напомним, в августе 2016 украинских диверсантов задержали на севере Крыма. Их поймали под Армянском. Группа перешла Сиваш - залив, отделяющий полуостров от незалежной. Незадолго до этого злоумышленники спрятали на местном кладбище бомбы. По предварительной информации, они хотели заминировать технологическую дамбу через Сиваш и опоры ЛЭП: это привело бы к затоплению ближайших сел.

Они даже приступили к делу, но тут их застали военнослужащие 247-го десантно-штурмового полка, которые патрулировали крымскую границу. Завязалась перестрелка. Диверсанты уходили от десантников вплавь - в камышах их ждала резиновая лодка.

Сначала от действий диверстантов опогиб подполковник Роман Каменев. Позже несколько вражеских пуль попали в грудь 22-летнему механику-водителю ефрейтору Семену Сычеву. С украинского берега отход группы прикрывали выстрелами из крупнокалиберного пулемета.

Часть диверсантов удалось уничтожить ответным огнем, остальных - задержать, в том числе - Евгения Панова.

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