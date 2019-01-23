2019-01-23T10:16:42+03:00
Происшествия

В Крыму сотрудники ФСБ пришли с обысками к двум боевикам из украинского нацбатальона

Крымчане отправились служить в запрещенный «батальон имени Номана Челебиджихана»
Анастасия ЖУКОВА
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Незаконные вооруженные формирования из Украины активно пытаются вербовать крымчан. Фото: Архив КПНезаконные вооруженные формирования из Украины активно пытаются вербовать крымчан. Фото: Архив КП
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В Крыму сотрудники ФСБ нагрянули с обысками в дома двух участников незаконного формирования «батальон имени Номана Челебиджихана», который действует на территории Херсонской области Украины близ крымской границы.

- Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по месту их регистрации и проживания, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

В отношении боевиков возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК РФ. Им грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

ОРГАНИЗОВЫВАЛИ БЛОКАДЫ

Батальон имени Номана Челебиджихана - запрещенное в России вооруженное формирование, его основал после Крымской весны российский бизнесмен Ленур Ислямов, который решил сделать себе имя и состояние на Украине. Базируется "батальон" в Хесонской области, позиционирует себя как "крымскотатарский национальный". Вступают туда, в основном, радикалы-националисты, религиозные фанатики и представители молодежи, которые не нашли себе лучшего применения в жизни.

"Батальон" был одним из главных действующих сил во время так называемых блокад полуострова: сначала - продуктовой, когда боевики не давали предпринимателям возить грузы в Крым, потом - энергетической, когда радикалы повалили опоры ЛЭП, подававшие электричество на полуостров из Украины.

Участники "батальона" также принимали участие в войне на востоке Украины на стороне украинских силовиков в качестве диверсионно-разведывательных групп.

СКРЫВАТЬСЯ ДОЛГО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ

Двое крымчан, у которых сейчас проходят обыски, - далеко не первые пойманные здесь боевики этого "батальона". Так, в марте прошлого года в Крыму задержали 24-летнего местного жителя, который вступил в незаконное вооруженное формирование в декабре 2016 года и вплоть до октября 2017 года принимал активное участие в боевых действиях.

Кроме того, в декабре 2018 года на крымской границе задержали жителя полуострова, который тоже имел отношение к батальону имени Челебиджихана. Пожилой мужчина решил вместо спокойной старости устроить схрон с боеприпасами, где спрятал ни много ни мало - 12 кило тротила и 200 патронов.

Батальон имени Номана Челебиджихана - не единственное незаконное украинское вооруженное формирование, которое активно вербует крымчан. Так, в ноябре прошлого года на полуострове задержали боевика еще одного такого "батальона" - "Аскер". 22-летний задержанный активно участвовал в упомянутой выше "продуктовой блокаде Крыма".

По данным спецслужб, 22-летний "аскеровец" проживал ранее в Кировском районе Крыма, прошел специальную военную подготовку под руководством инструкторов, которые принимали участие в боевыхдействиях на юго-востоке Украины. Входил в состав "Аскера" с 2016 по 2018 года.

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