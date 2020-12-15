В Крыму дали оценку угрозам Киева по поводу продажи «Массандры»

«Угрозы» Украины не волнуют и не должны волновать Москву. Фото: Архив "КП"

Угрозы Украины по поводу продажи крупнейшего крымского винзавода «Массандра» не волнуют и не должны волновать Москву. Такое мнение высказал КП-Крым политолог Владимир Джаралла.

Ранее Киев из-за продажи на аукционе виноградарско-винодельческого комбината «ПАО «Массандра» начал угрожать России наказанием за нарушение норм Международного гуманитарного права.

- Украина является родиной фальсификата. Несколько лет они пытались изображать из себя правопреемников крымской собственности, и под тем же самым названием - «Массандра» - было организовано производство напитков в Харькове и южных областях, - объясняет Джаралла. - Продукт этот был ужасный по качеству. Более того, это было нарушением всех принципов и правил о защите торговых марок. Поэтому даже на Украине, где, собственно, это уже является нормой, проект пришлось быстро закрыть, сейчас он не функционирует.

Политолог отмечает, что приватизация «Массандры» дочерней компанией банка «России» - ООО «Южный проект», ранее взявшей под контроль завод шампанских вин «Новый Свет», - дает представление о том, какое будущее ждет предприятие.

- Пока перспективы выглядят позитивными, потому что инвестиции, рабочие места и качество продукта - это те показатели, которые в результате стали выглядеть весьма позитивными для «Нового Света». Будем надеяться, теперь будет также и для «Массандры», - подчеркнул крымский политолог.

Что же касается Украины, то ее слова и действия не должны волновать Москву, что, в принципе, и происходит, подытожил эксперт.

Следует напомнить, что 14 декабря на аукционе был продан крупнейший винзавод Крыма «Массандра». Обладателем 100% акций предприятия стала дочерняя компания банка «Россия» ООО «Южный проект». Согласно информации с сайта о проведении торгов, цена продажи составила 5,327 миллиарда рублей.

Компания «Южный проект» зарегистрирована в Санкт-Петербурге и на 99,9% принадлежит АО «Акционерный банк «Россия». В декабре 2017 года она купила завод шампанских вин «Новый Свет» за 1,5 миллиарда рублей. Кроме «Южного проекта», на покупку винзавода претендовало московское ООО «Эстейт Групп».

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