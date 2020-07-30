Украинский флаг не долетит до Крыма: Эксперт оценил шансы очередной провокации Киева

Флаг Украины, запущенный на ее территории, не сможет долететь до Крыма из-за скромных возможностей воздушного флота страны. Такое мнение КП-Крым выразил политолог Владислав Ганжара.

Ранее украинская активистка Наталья Лютикова сообщила, что из незалежной в Крым по воздуху хотят отправить 25-метровый флаг. Проведение акции запланировали на 23 сентября - День государственного флага Украины. По словам общественницы, необходимо 15 тысяч гривен (40 тысяч рублей), которые пойдут на технические нужды, изготовление флага и создание конструкции, которая долетит до Крыма.

- Подобные попытки привлечь внимание среди украинских общественных групп всегда вызывают лишь улыбку на лице. Мне видится, что сегодня Украине нужно не флаг пытаться запустить на территорию Российской Федерации, а сосредоточиться на выходе из той социально-экономической ситуации, которая в этой стране существует. Не думаю, что флаг долетит до Крыма. Мы знаем возможности воздушного флота, его объекты периодически пытаются долетать в воздушное пространство Крыма, - отмечает политолог.

По мнению Ганжары, символ Украины остановится максимум на границе с Херсонской областью. Это и будет концом акции.

- Откровенный смех вызывает и сумма сбора - 15 тысяч гривен. То, что не хватает такой мизерной суммы в масштабах государственной акции, показывает настроение людей, что сами жители страны с негативом воспринимают подобное, - отмечает эксперт.

По его словам, поднятие украинского флага в Крыму возможно только тогда, когда соседнее государство признает российскую принадлежность полуострова, и здесь будут проходить совместные мероприятия.

Стоит отметить, что это не первая провокация Украины. В августе прошлого года в Судаке был поднят украинский флаг. Власти соседней страны тогда заявили, что «акцию» осуществили «патриоты Украины» в память о четырех военных, погибших на Донбассе 6 августа.

Кроме того, появлялась информация, что некие радиолюбители запустили над полуостровом беспилотники и разбросали тысячи листовок с напоминанием об Украине над Армянском. Но эти пропагандистские материалы в городе и за его пределами никто не видел.

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