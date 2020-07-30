Громкий процесс: В чем обвиняют экс-мэра Евпатории Андрея Филонова — Ч.2

Экс-мэр Евпатории Андрей Филонов уже почти полгода находится под стражей в Симферопольском СИЗО — и недавно арест бывшему градоначальнику продлили как минимум до сентября.

Как мы уже писали ранее, столь суровую меру пресечения одному из самых ярких и успешных градоначальников Крыма суд определил в связи с двумя инкриминируемыми эпизодами по статье 286 УК РФ – превышение служебных полномочий.

Давайте детальнее разберемся, действительно ли «злодеяния», в которых обвиняется IronМэр, столь ужасны, что изнеможенного Андрея Филонова непременно нужно держать в СИЗО — вдали от родных и адекватной медицинской помощи.

Инвестпроект на 6 млрд рублей для Евпатории

В ходе судебных заседаний выяснилось, что в первом эпизоде экс-главе администрации по сути вменяют нарушение процедуры изменения целевого назначения земли. Несколько лет назад Андрей Филонов в интересах развития города-курорта действительно продвигал крупный инвестиционный проект с инвестициями в 6 млрд рублей – так называемый многофункциональный комплекс «Аква-Евпатория», который должен был появиться в Заозерном. В 2017 году инвестор, администрациея Евпатории и Совмин Крыма на Ялтинском международном экономическом форуме подписали соответствующий меморандум. И в итоге именно возбуждение уголовного дела привело к срыву данного крупнейшего инвестиционного проекта.

Андрей Филонов действиетльно продвигал крупный проект "Аква-Евпатория" с инвестициями в 6 млрд рублей/Фото: РГК "Парангон".

Так в чем же превышение полномочий? В вину Андрею Филонову ставиться тот факт, что он якобы дал указание подписать постановления о разделе одного земельного участка под вышеуказанный комплекс на три — а двум из них установили вид разрешенного использования «среднеэтажная жилая застройка». И якобы поэтому арендатор - он же инвестор - стал платить меньшую арендную плату.

Отдавал указы с реанимационного стола?..

Но давайте глубже разберемся в этом вопросе. Во-первых, оказалось, что указанные постановления подписаны не Андреем Филоновым, а его заместителем, который и курировал земельные и градостроительные отношения. Кроме того, по странному стечению обстоятельств именно этот заместитель, ране работавший в Севастополе на руководящих должностях, и нашел инвестора. Удивительное совпадение не так ли?

Но где же находился сам на тот момент мэр Евпатории, пока готовились и подписывались постановления, а потом и договора аренды?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно немного знать биографию Андрея Филонова: 29 июня 2016 года он попал в жуткую аварию на мотоцикле и чудом остается в живых. Несколько недель градоначальник пробыл в реанимации, потом два месяца на стационарном лечении, ну а после - на амбулаторном. Кстати, именно благодаря своему несгибаемому характеру Андрей Филонов и заработал свое знаменитой прозвище — IronМэр.

Итак, на работу глава администрации вышел лишь в сентябре 2016 года.

А теперь посмотрим на документы. Заключение отдела архитектуры и градостроительства о возможности раздела участков и установления испрашиваемых видов разрешенного использования даны 01.07.2016 года, а постановления подписаны заместителем главы администрации вообще 07.07.2016 года! Удивительно, как, кому и при каких обстоятельствах Андрей Филонов мог давать указания? Он что звонил кому-то с реанимационного стола, пока врачи боролись за его жизнь? Нонсенс.

Вопросы без ответов

Может быть, мэр дал такие указания раньше — предположим. Но тогда почему должностные лица, зная о тяжелом состоянии Андрея Филонова в тот момент, без его ведома и кураторства подписали соответствующие документы? Если кто-то из замов считал, что такие действия незаконны, они не доложили об этом исполняющему обязанности главы?

Почему есть все необходимые согласования: архитектуры, юристов, ДИЗО, комиссии - и нет ни одного возражения? Если же кто-то считал, что выполняет какие-то незаконные ранее данные указания, как утверждает обвинение, почему эти лица не несут ответственность наравне с Андреем Филоновым? Вопросов — масса, а ответов нет.

Наверное, именно поэтому следствие завуалировало обвинение, не называя ни точное время, ни место, ни обстоятельства, при которых Андрей Филонов якобы дал кому-то соответствующие указания.

Складывается интересная картина: либо должностные лица администрации провернули все это за спиной Андрея Филонова, а теперь просто хотят избежать ответственности, или же процедура действительно прошла законно, а поэтому следствие и не спешило изобличать других виновных, ведь их целью был именно IronМэр.

Противоречия проектных документов

Теперь о процедуре. Как мы и писали ранее, до настоящего времени в Крыму действует переходной период в сфере земельных и градостроительных правоотношений. Именно ФКЗ № 6 от 21.03.2014 года «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым….» дал возможность крымскому законодательству отличаться от федерального в указанных сферах. Нужно понимать, что украинское регулирование земельных и градостроительных отношений отличалось от российского. Более того, документы, которые разрабатывались в украинский период, зачастую грешили неточностями и противоречиями.

Как оказалось, План зонирования территории Заозерного – противоречил действующим на тот момент Генеральным планам Заозерного и Евпатории в части определения территориальной зоны по ул. Аллея Дружбы, 3 в Заозерном. Это и стало потом камнем преткновения, но на что следствие так и не захотело обратить внимание.

По Плану зонирования этот участок отнесли к зоне «аквапарка», а по Генеральным планам – это была многофункциональная зона, предусматривающая «рекреацию» и «жилье»!!!!.То есть изначально договор аренды 2007 года на данный участок содержал целевое назначение земли «аквапарк», что противоречило Генеральным планам. Ведь не мог «аквапарк» находиться вообще в землях рекреации. А ведь именно Генеральный план, а не зонирование является основным градообразующим документом, и именно зонирование должно соответствовать Генеральному плану, а не наоборот. Кстати, в этой части и украинское, и российское законодательство похожи.

Архитекторы, землеустроители, юристы - все подтверждают этот факт. Об этом же говорит и практика Верховного Суда РФ - например, по Симферополю отменили в части временные ПЗЗ, поскольку они не соответствовали Генеральному плану.

Перезаключая договор аренды уже при России в 2016 году, автоматически ошибочно определили вид разрешенного использования как «развлечения» - то есть зона коммерческого назначения. И никого не смутило, что это земли «рекреации» и «жилой застройки». Когда же появился инвестор с крупным, без сомнения интересным и выгодным для Евпатории проектом, оказалось, что для застройки нужно привести участок в соответствие с основными градостроительными документами – действующими на тот момент Генеральными планами Заозерного и Евпатории. И поскольку участок по сути многофункционален, потребовался его раздел с установлением одному участку, который расположен ближе к морю, назначения «рекреация», а участкам в удаленности от моря - «среднеэтажная жилая застройка».

Новый, уже разработанный и принятый в 2018 году Генеральный план Евпатории как раз тоже и относит этот участок к «среднеэтажной жилой застройке» и «рекреации».

Сам же проект предполагал и строительство набережной со свободным проходом к морю, и парковую зону, и благоустройство в целом этой территории, и социальные обязательства инвестора. Все это благо могло быть у Евпатории буквально через считанные годы...

Так мог выглядеть сверхприбыльный для города многофункциональный комплекс

Коронавирус «закрыл» суд над Филоновым для журналистов

Но проект сорван, IronМэр уже 1 год 4 месяца в следственном изоляторе, строительный забор вокруг участка уже растащили, а одинокий ветер гоняет на земельном участке мусор и пакеты.

Крымская Фемида в лице Железнодорожного районного суда Симферополя продолжает вершить правосудие. Журналистов на заседание на пускают — мол, «коронавирус». Но эпидемиологическая обстановка не мешает суду продлить меру пресечения Андрею Филонову еще на три месяца, то есть до сентября — ведь в переполненном СИЗО коронавирус не страшен...

Даже в условиях не допуска на процесс по делу Андорея Филонова, мы продолжим наблюдать за резонансным процессом. В следующей статье опубликуем наше расследование по второму эпизоду, который вменяется IronМэру.