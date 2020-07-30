2020-07-30T16:05:17+03:00
Общество

Громкий процесс: В чем обвиняют экс-мэра Евпатории Андрея Филонова — Ч.2

По версии обвинения, экс-мэр мог отдавать указания по земельным участкам с реанимационной койки
Степан ОСТИНОВ
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Недавно арест бывшему градоначальнику Евпатории продлили как минимум до сентября/Фото: личная страница Facebook.Недавно арест бывшему градоначальнику Евпатории продлили как минимум до сентября/Фото: личная страница Facebook.
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Экс-мэр Евпатории Андрей Филонов уже почти полгода находится под стражей в Симферопольском СИЗО — и недавно арест бывшему градоначальнику продлили как минимум до сентября.

Как мы уже писали ранее, столь суровую меру пресечения одному из самых ярких и успешных градоначальников Крыма суд определил в связи с двумя инкриминируемыми эпизодами по статье 286 УК РФ – превышение служебных полномочий.

Давайте детальнее разберемся, действительно ли «злодеяния», в которых обвиняется IronМэр, столь ужасны, что изнеможенного Андрея Филонова непременно нужно держать в СИЗО — вдали от родных и адекватной медицинской помощи.

Инвестпроект на 6 млрд рублей для Евпатории

В ходе судебных заседаний выяснилось, что в первом эпизоде экс-главе администрации по сути вменяют нарушение процедуры изменения целевого назначения земли. Несколько лет назад Андрей Филонов в интересах развития города-курорта действительно продвигал крупный инвестиционный проект с инвестициями в 6 млрд рублей – так называемый многофункциональный комплекс «Аква-Евпатория», который должен был появиться в Заозерном. В 2017 году инвестор, администрациея Евпатории и Совмин Крыма на Ялтинском международном экономическом форуме подписали соответствующий меморандум. И в итоге именно возбуждение уголовного дела привело к срыву данного крупнейшего инвестиционного проекта.

Андрей Филонов действиетльно продвигал крупный проект "Аква-Евпатория" с инвестициями в 6 млрд рублей/Фото: РГК "Парангон".

Андрей Филонов действиетльно продвигал крупный проект "Аква-Евпатория" с инвестициями в 6 млрд рублей/Фото: РГК "Парангон".

Так в чем же превышение полномочий? В вину Андрею Филонову ставиться тот факт, что он якобы дал указание подписать постановления о разделе одного земельного участка под вышеуказанный комплекс на три — а двум из них установили вид разрешенного использования «среднеэтажная жилая застройка». И якобы поэтому арендатор - он же инвестор - стал платить меньшую арендную плату.

Отдавал указы с реанимационного стола?..

Но давайте глубже разберемся в этом вопросе. Во-первых, оказалось, что указанные постановления подписаны не Андреем Филоновым, а его заместителем, который и курировал земельные и градостроительные отношения. Кроме того, по странному стечению обстоятельств именно этот заместитель, ране работавший в Севастополе на руководящих должностях, и нашел инвестора. Удивительное совпадение не так ли?

Но где же находился сам на тот момент мэр Евпатории, пока готовились и подписывались постановления, а потом и договора аренды?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно немного знать биографию Андрея Филонова: 29 июня 2016 года он попал в жуткую аварию на мотоцикле и чудом остается в живых. Несколько недель градоначальник пробыл в реанимации, потом два месяца на стационарном лечении, ну а после - на амбулаторном. Кстати, именно благодаря своему несгибаемому характеру Андрей Филонов и заработал свое знаменитой прозвище — IronМэр.

Итак, на работу глава администрации вышел лишь в сентябре 2016 года.

А теперь посмотрим на документы. Заключение отдела архитектуры и градостроительства о возможности раздела участков и установления испрашиваемых видов разрешенного использования даны 01.07.2016 года, а постановления подписаны заместителем главы администрации вообще 07.07.2016 года! Удивительно, как, кому и при каких обстоятельствах Андрей Филонов мог давать указания? Он что звонил кому-то с реанимационного стола, пока врачи боролись за его жизнь? Нонсенс.

Вопросы без ответов

Может быть, мэр дал такие указания раньше — предположим. Но тогда почему должностные лица, зная о тяжелом состоянии Андрея Филонова в тот момент, без его ведома и кураторства подписали соответствующие документы? Если кто-то из замов считал, что такие действия незаконны, они не доложили об этом исполняющему обязанности главы?

Почему есть все необходимые согласования: архитектуры, юристов, ДИЗО, комиссии - и нет ни одного возражения? Если же кто-то считал, что выполняет какие-то незаконные ранее данные указания, как утверждает обвинение, почему эти лица не несут ответственность наравне с Андреем Филоновым? Вопросов — масса, а ответов нет.

Наверное, именно поэтому следствие завуалировало обвинение, не называя ни точное время, ни место, ни обстоятельства, при которых Андрей Филонов якобы дал кому-то соответствующие указания.

Складывается интересная картина: либо должностные лица администрации провернули все это за спиной Андрея Филонова, а теперь просто хотят избежать ответственности, или же процедура действительно прошла законно, а поэтому следствие и не спешило изобличать других виновных, ведь их целью был именно IronМэр.

Противоречия проектных документов

Теперь о процедуре. Как мы и писали ранее, до настоящего времени в Крыму действует переходной период в сфере земельных и градостроительных правоотношений. Именно ФКЗ № 6 от 21.03.2014 года «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым….» дал возможность крымскому законодательству отличаться от федерального в указанных сферах. Нужно понимать, что украинское регулирование земельных и градостроительных отношений отличалось от российского. Более того, документы, которые разрабатывались в украинский период, зачастую грешили неточностями и противоречиями.

Как оказалось, План зонирования территории Заозерного – противоречил действующим на тот момент Генеральным планам Заозерного и Евпатории в части определения территориальной зоны по ул. Аллея Дружбы, 3 в Заозерном. Это и стало потом камнем преткновения, но на что следствие так и не захотело обратить внимание.

По Плану зонирования этот участок отнесли к зоне «аквапарка», а по Генеральным планам – это была многофункциональная зона, предусматривающая «рекреацию» и «жилье»!!!!.То есть изначально договор аренды 2007 года на данный участок содержал целевое назначение земли «аквапарк», что противоречило Генеральным планам. Ведь не мог «аквапарк» находиться вообще в землях рекреации. А ведь именно Генеральный план, а не зонирование является основным градообразующим документом, и именно зонирование должно соответствовать Генеральному плану, а не наоборот. Кстати, в этой части и украинское, и российское законодательство похожи.

Архитекторы, землеустроители, юристы - все подтверждают этот факт. Об этом же говорит и практика Верховного Суда РФ - например, по Симферополю отменили в части временные ПЗЗ, поскольку они не соответствовали Генеральному плану.

Перезаключая договор аренды уже при России в 2016 году, автоматически ошибочно определили вид разрешенного использования как «развлечения» - то есть зона коммерческого назначения. И никого не смутило, что это земли «рекреации» и «жилой застройки». Когда же появился инвестор с крупным, без сомнения интересным и выгодным для Евпатории проектом, оказалось, что для застройки нужно привести участок в соответствие с основными градостроительными документами – действующими на тот момент Генеральными планами Заозерного и Евпатории. И поскольку участок по сути многофункционален, потребовался его раздел с установлением одному участку, который расположен ближе к морю, назначения «рекреация», а участкам в удаленности от моря - «среднеэтажная жилая застройка».

Новый, уже разработанный и принятый в 2018 году Генеральный план Евпатории как раз тоже и относит этот участок к «среднеэтажной жилой застройке» и «рекреации».

Сам же проект предполагал и строительство набережной со свободным проходом к морю, и парковую зону, и благоустройство в целом этой территории, и социальные обязательства инвестора. Все это благо могло быть у Евпатории буквально через считанные годы...

Так мог выглядеть сверхприбыльный для города многофункциональный комплекс

Так мог выглядеть сверхприбыльный для города многофункциональный комплекс

Коронавирус «закрыл» суд над Филоновым для журналистов

Но проект сорван, IronМэр уже 1 год 4 месяца в следственном изоляторе, строительный забор вокруг участка уже растащили, а одинокий ветер гоняет на земельном участке мусор и пакеты.

Крымская Фемида в лице Железнодорожного районного суда Симферополя продолжает вершить правосудие. Журналистов на заседание на пускают — мол, «коронавирус». Но эпидемиологическая обстановка не мешает суду продлить меру пресечения Андрею Филонову еще на три месяца, то есть до сентября — ведь в переполненном СИЗО коронавирус не страшен...

Даже в условиях не допуска на процесс по делу Андорея Филонова, мы продолжим наблюдать за резонансным процессом. В следующей статье опубликуем наше расследование по второму эпизоду, который вменяется IronМэру.

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