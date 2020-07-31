Количество погибших в ДТП на трассе «Таврида» увеличилось до 9 человек

Количество погибших в ДТП на трассе «Таврида» с участием микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter и КаМАЗа увеличилось до 9 человек. Скончался один из пассажиров автобуса, госпитализированных в Симферополь.

- Четверо пострадавших с места аварии быбли доставлены в ГБУЗ РК «Белогорская центральная районная больница». Один из пациентов находится в тяжелом состоянии, трое – в состоянии средней степени тяжести, - уточнили КП-Крым в пресс-службе Минздрава РК. - Еще четверо были доставлены в ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи №6». К сожалению, несмотря на все усилия врачей и оказываемую медицинскую помощь, один из пациентов умер. Двое пациентов находятся в тяжелом состоянии, один – в состоянии средней степени тяжести.

Двое детей, которые ехали в микроавтобусе, были доставлены в Республиканскую детскую клиническую больницу. Получив первичную помощь, законный представитель отказался от госпитализации.

На месте работают эксперты. Фото: главк МЧС по РК

Водитель и 7 пассажиров Mercedes-Benz погибли на месте аварии. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, проводятся следственные действия с привлечением экспертов. Следственным управлением МВД по Республике Крым возбуждено уголовное дело по ч 5 ст. 264 УК РФ - нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

Известно, что микроавтобус следовал из Краснодара в Севастополь. Перевозчик не являлся исполнителем регулярных пассажирских рейсов - сообщается, что он занимался частным извозом. Пассажиров для перевозок по маршруту Крым- Краснодар-Крым собирали через сервис blablacar и оформляли как нерегулярные заказные перевозки. В частности, такой деятельностью в Крыму занимается фирма «ДонецТранс», зарегистрированная в Нижнегорске. Время в пути из Краснодара в Севастополь составляло 6-7 часов при стоимости 2100 рублей.

Напомним, ДТП на трассе «Таврида»произошло сегодня в 5:15 утра возле поворота на село Русаковка Белогорского района. Микроавтобус влетел под стоящий КаМАЗ с прицепом. Всего в аварии пострадали 18 человек.

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