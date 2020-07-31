2020-07-31T13:39:54+03:00
Происшествия

Причины ДТП в Крыму с участием микроавтобуса и Камаза: Водитель мог уснуть за рулем

На фоне слухов о второй волне коронавируса, извозчики спешат заработать, чем ставят под угрозу жизни людей [фото, видео]
Никита ПОЛЬКОАнна КИРИЕНКО
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ДТП произошло утром 31 июля. Фото: МЧС по РКДТП произошло утром 31 июля. Фото: МЧС по РК
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Утром 31 июля группа из 18 человек направлялась из Краснодарского края в Севастополь на микроавтобусе марки Mercedes-Benz Sprinter. Будучи на территории Крыма водитель пассажирского автобуса врезался в движущийся навстречу Камаз.

ДТП произошло около 05.00 на трассе «Таврида» в районе села Рускаовка, что недалеко от Белогорска. На месте погибло 8 человек, включая водителя микроавтобуса. По пути в больницу скончалась еще одна пассажирка автобуса. Другая женщина умерла уже в больнице.

С различными травмами в больницы Симферополя и Белогорска были доставлены 9 человек, среди них двое детей и одна беременная женщина.

В аварии погибли люди. Фото: МЧС по РК

В аварии погибли люди. Фото: МЧС по РК

По некоторым данным, водитель микроавтобуса мог уснуть за рулем из-за чего и спровоцировал ДТП. Медики не исключают, что водитель мог уснуть из-за ранней стадии заболевания коронавирусом.

В комментарии КП-Крым один из руководителей местной транспортной компании рассказал, что у водителей есть такое понятие «ездить стоя» - это когда перевозчики работают без соблюдения графика труда и отдыха.

- В подобных фирмах это поставлено на поток, есть сезон, надо успеть заработать. Тем более, что пошла информация о новой волне ковида с 20 сентября. Все торопятся заработать. На 97% причина аварии в том, что водитель уснул за рулем, - заявил эксперт, пожелавший остаться не названым.

В МВД по республике сообщили, что попавший в ДТП микроавтобус взят фирмой-перевозчиком в аренду. Перевозки на данном автобусе велись по заказу. Предварительно транспорт был технически исправен.

На месте работают сотрудники МЧС, МВД и Следкома. Фото: МЧС по РК

На месте работают сотрудники МЧС, МВД и Следкома. Фото: МЧС по РК

Известно, что пассажиров для перевозок по маршруту Крым – Краснодар - Крым собирали через сервис blablacar и оформляли как нерегулярные заказные перевозки. В частности, такой деятельностью в Крыму занимается фирма «ДонецТранс», зарегистрированная в Нижнегорске. Время в пути из Краснодара в Севастополь составляло 6-7 часов при стоимости 2100 рублей.

По данным КП-Крым, микроавтобус был куплен в Германии. На территорию России его перегнали как грузовое транспортное средство, но уже в РФ перерегистрировали в пассажирское. Так владелец снизил стоимость растаможки авто. Недавно этот микроавтобус побывал в аварии. Передняя часть машины была смята.

Сегодня расследование уголовного дела по факту ДТП на «Тавриде» находится на особом контроле руководства главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

- Проведены неотложные следственные действия, осмотр места происшествия, изъяты предметы и документы, следователями устанавливаются обстоятельства оказания услуг по перевозке пассажиров, а также иные обстоятельства данного происшествия, - сообщили в крымском Следкоме.

Крымское межрегиональное управление Ространснадзора также организовало проверку перевозчика, чей микроавтобус попал в ДТП

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Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг по перевозке пассажиров, повлёкших гибель людей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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