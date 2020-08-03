Украинский депутат Медведчук приехал на отдых в Крым со своей супругой
В воскресенье в Крым на отдых приехал народный депутат Украины, член депутатской фракции политической партии «Оппозиционная платформа - за жизнь» Виктор Медведчук. Нардеп посетил полуостров со своей женой Оксаной Марченко. Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на его пресс-секретаря Олега Бабанина.
2 августа через КПВВ «Каланчак» Виктор со своей женой, водителем и двумя охранниками въехали на территорию полуострова.
Ранее Медведчук заявлял, что в Крыму депутат бывает часто и считает его де-факто российским. Даже после присоединения полуострова к России нардеп ежегодно посещает территорию республики.
Пока неизвестно, сколько еще депутат будет находиться в Крыму.
Также у политика есть собственное имение в поселке Симеиз. Недвижимость Медведчука находится на месте противотуберкулезного санатория им. Баранова.
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ИСТОЧНИК KP.RU