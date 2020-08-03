2020-08-03T13:12:31+03:00
Общество

Украинский депутат Медведчук приехал на отдых в Крым со своей супругой

Они пересекли границу в пункте пропуска «Каланчак» 2 августа
Александра Тимощенко
Поделиться:
Виктор Медведчук прибыл в Крым. Фото: личная страница Виктора Медведчука.Виктор Медведчук прибыл в Крым. Фото: личная страница Виктора Медведчука.
Изменить размер текста:

В воскресенье в Крым на отдых приехал народный депутат Украины, член депутатской фракции политической партии «Оппозиционная платформа - за жизнь» Виктор Медведчук. Нардеп посетил полуостров со своей женой Оксаной Марченко. Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на его пресс-секретаря Олега Бабанина.

2 августа через КПВВ «Каланчак» Виктор со своей женой, водителем и двумя охранниками въехали на территорию полуострова.

Ранее Медведчук заявлял, что в Крыму депутат бывает часто и считает его де-факто российским. Даже после присоединения полуострова к России нардеп ежегодно посещает территорию республики.

Пока неизвестно, сколько еще депутат будет находиться в Крыму.

Также у политика есть собственное имение в поселке Симеиз. Недвижимость Медведчука находится на месте противотуберкулезного санатория им. Баранова.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Когда на Донбасс придет мир: Медведчук собирает депутатов стран «нормандской четверки»

Переговоры могут состояться уже через 2-3 месяца (подробнее)

Виктор Медведчук: второй этап обмена пленными «всех на всех» зависит только от политической воли Киева

Лидер общественного движения «Украинский выбор - право народа» озвучил возможную формулу предстоящего обмена - «74 на 29» (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Свой отпуск вице-премьер Марат Хуснуллин проведет в Крыму
В районе Евпатории в воскресенье на берег вытащили труп отдыхающего
Какой погоды ждать в Крыму ближайшую неделю
В Крыму пограничники задержали мужчину, скрывавшегося от суда 4 года
Ялта лидирует по количеству заболевших COVID-19
В Крыму за сутки коронавирусом заразилось 36 человек
Температура воды в Черном море 3 августа 2020: на западном побережье Крыма вода прогрелась до 24 градусов
Аллергики выбирают для отдыха Евпаторию, Алушту и Коктебель
Погода в Крыму на 3 августа: переменная облачность и тепло до +30
В Симферополе и Севастополе 3 августа частично отключат электричество
«Приехать с группой спецназа»: Наталья Поклонская недовольна нынешним состоянием Феодосии
В Крым Илья Авербух приехал отдыхать с Елизаветой Арзамасовой
Глава администрации Ялты назвал инцидент в «Форосе» провокацией
«Придет время»: Турчинов рассказал, когда Украина будет готова «к войне за Крым»
В Крыму за сутки коронавирусом заразились 28 человек
Погода в Крыму на 2 августа: дожди и тепло до +28
Проезд в общественном транспорте при оплате банковской картой стал дешевле
Чечня постоит новый детский лагерь на месте советской здравницы в Алуште
Состояние пострадавших в ДТП на трассе «Таврида» стабильно тяжелое
В Крыму задержали директора филиала Росгранстроя и его заместителя
«На тещу мою похожа»: Соцсети оценили фото собаки в голубой косынке
Погода в Крыму на 1 августа: дожди и тепло до +26