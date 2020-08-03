Эксперт оценил заявление об отсутствии на Украине проекта «деоккупации Крыма»

Так называемый экс-представитель президента Украины в АРК Борис Бабин сделал заявление о том, что в государстве нет никакого «проекта деоккупации Крыма», поскольку он проиграл бюрократические игры. Крымский политолог Владимир Джаралла выразил мнение, что обида и приставка «экс» позволяет чиновнику «не сдерживаться».

Бабин открыто заявил в интервью изданию flot2017.com, что «никакого проекта представлено не было». Также экс-чиновник сказал, что у документов такого уровня должны быть открытые составляющие, которые в публичном порядке реализуют органы исполнительной власти. По его словам, «секретные стратегии» могут реализовываться только за счет «секретных денег», которых нет в бюджете. В конце июля заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сообщила, что стратегию «деоккупации» Крыма уже разработали, но документ пока не придают огласке.

- Понимание того, как работают механизмы власти на Украине, по-прежнему актуальны, и там ничего не меняется. Кому верить в этих условиях? Конечно, господину Бабину. Прежде всего, потому что он видел систему изнутри, работал в ней и не испытывает каких-либо потребностей или ограничений в том случае, когда его обидели. Приставка «экс» означает, что он проиграл внутрибюрократические игры, и его обида позволяет не сдерживаться, а говорить, о чем угодно, - отмечает политолог.

По мнению Джараллы, история со стратегиями Украины - это просто «статья по оприходованию государственных бюджетных средств».

- Через некоторое время тот, кто в этом заинтересован, проталкивает через начальство идею о том, что время изменилось, и нужно написать новую стратегию или внести корректировку. В результате чего вся история повторяется заново. Мы увидели, что украинская система государственной власти является имитационной. Все существуют только для того, чтобы по-разному оприходовать бюджетные средства, - заключил политолог.

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