2020-06-11T11:20:43+03:00
Политика

«Стыдно будет Зеленскому и всей Украине»: В Крыму ответили на заявления Киева

Незалежная должна принести извинения за блокады и постоянные оскорбления жителей полуострова
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Комментарии: comments2
Стыд может почувствовать украинский народ, а не российский. Фото: официальная страница Владимира ЗеленскогоСтыд может почувствовать украинский народ, а не российский. Фото: официальная страница Владимира Зеленского
Изменить размер текста:

Президент Украины и народ этой страны вскоре сами испытают чувство стыда за ту политику, которую проводят по отношению к Крыму и России на протяжении последних шести лет. Такое мнение КП-Крым выразил политолог Владислав Ганжара.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне могут почувствовать стыд за то, что Крым стал частью РФ в 2014 году. Он также спрогнозировал, что россияне и украинцы не смогут по-дружески общаться, если Крым не вернется в состав Украины.

- Мне видится, что стыдно будет не русскому народу, а Зеленскому и украинскому народу за ту политику, которую проводило украинское государство на протяжении последних шести лет. Мы пережили со стороны Украины столько блокад, столько попыток организовать здесь террористические акты. А еще терпим постоянные спекуляции и оскорбления со стороны украинских политиков, - отмечает Гнажара.

По его словам, нормализация отношений между Россией и Украиной может произойти только тогда, когда на Украине признают российский Крым.

- Ждать, что чувство стыда наступит у украинских деятелей, не приходится, но то, что это может произойти в силу вынужденных обстоятельств, видится мне вполне оправданным, - заключил политолог.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Пусть наберется мужества и приедет к нам": Зеленского пригласили в Крым

По мнению депутатов Госсовета Крыма, победа шоумена на выборах была очевидна (подробнее)

«Пути возвращения Крыма в состав Украины не существует»: На полуострове оценили идеи Зеленского

Президент незалежной заявил, что есть несколько путей по решению крымского вопроса, и это не только слова (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Политолог Александр Охрименко: Скандалом с картинами Репина и Айвазовского маскируют хищения Порошенко на 2 млрд!
В пятницу, 29 мая, экс-президента Украины вызвали на допрос в Государственное бюро расследований по делу о незаконном вывозе 42 картин всемирно известных художников
Новости 24
Как Симферополь будет праздновать День России 2020
В Крыму восемь пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии
Крымские поликлиники начинают принимать пациентов
Очаг коронавирусной инфекции выявлен в горбольнице Евпатории
В Крыму за сутки 25 новых случаев COVID-19
В Крыму построят первую в России теплицу для оливковой рощи
Погода в Крыму на 11 июня: дождь и тепло до +33
За избиение ребенка женщину из Ленинского района могут лишить родительских прав
Дороги перекроют, парковку запретят: В Симферополе три дня будут репетировать парад Победы
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал причину провала террористического акта на рынке Симферополя
Севастопольский медцентр Минобороны принял первых пациентов с подозрением на коронавирус
Украина оказалась главным рынком сбыта и поставщиком товаров для Крыма
Полиция разгоняет отдыхающих на пляжах Геленджика
В Симферополе и Севастополе 11 июня частично не будет электричества
На выходных жителей Крыма ждут дожди и похолодание
Популярные пляжи Крым подготовят для открытия к 1 июля
Руководство рынков Симферополя не знало о готовящихся терактах
Из-за коронавируса Крым может стать лидером внутреннего туризма в РФ
«Нельзя расслабляться»: В Госсовете Крыма прокомментировали готовящийся теракт на рынке Симферополя
В Крым доставят новое судно на подводных крыльях
В реке Салгир замечена большая стая рыбы
В Бахчисарае пришлось спасать жизнь собаке, застрявшей в ливневке
Загоревшаяся машина стала причиной пожара в лесу под Бахчисараем
Четвертый день подряд в Крыму фиксируют аномальную жару
За сутки от коронавируса вылечились 14 крымчан
В Крыму умерла еще одна пациентка с коронавирусом
В Крыму 1 случай коронавируса за сутки
В Крыму за неделю собрали 39 тонн черешни
В Крыму запретили ловить креветки и собирать мидии