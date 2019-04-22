"Пусть наберется мужества и приедет к нам": Зеленского пригласили в Крым

В Крыму надеются, что Владимир Зеленский, который побеждает на выборах президента Украины, найдет время для того, чтобы посетить полуостров.

- Крымчане пять лет назад сделали выбор в пользу своей исторической родины. Я приглашаю Владимира Зеленского своими глазами увидеть, какими темпами сейчас развивается полуостров и сложить свое мнение о тех процессах, которые происходят в Крыму. Возможно, он сформировал бы свое мнение о Крыме и России, которое не навязано Евросоюзом и Америкой. Конечно, приезд в Крым для него потребует определенного мужества, - сообщил «Комсомольской правде-Крым» депутат Госсовета Крыма, глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Он отметил, что победа Зеленского на выборах была очевидна, но надеяться на ведение конструктивного диалога с политиками Украины не приходится.

- Господин Зеленский – слишком молодой политик, и, к сожалению, не имеет своей команды, которая могла бы войти во власть и реализовывать проекты, направленные на сближение и устранение тех негативных отношений, которые сложились сегодня с Россией. Но неопытный президент мог бы быть успешным при крепком главе правительства, - добавил Гемпель.

Напомним, второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля. По данным Центральной избирательной комиссии Украины, Владимир Зеленский опережает Петра Порошенко. За шоумена отдели голоса 73,2% украинцев, за действующего президента Украины - 24,46% избирателей.

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