"Не хотим участвовать в этой клоунаде": Украинцы не дождались крымчан, желающих голосовать на выборах

За несколько дней до проведения второго тура выборов Украина усилила меры безопасности на границе с Крымом. Незалежная увеличила количество пограничников, чтобы «не допустить провокаций» и «обеспечить безопасность граждан».

Видимо, в госпогранслужбе ждали наплыва крымчан, желающих выехать для голосования за будущего президента Украины.

Чтобы узнать, оправдались ли ожидания, отправляюсь на границу – в пункт пропуска «Армянск». Очереди из машин и людей нет, редко проезжающие машины с украинскими номерами досматривают пограничники. С нашей стороны их всего несколько человек, пункт пропуска работает как обычно.

Вот идут пожилые женщины с большими сумками.

- В Крым едете? - спрашиваю.

- Да, в Ялту отдыхать. Вот, сало украинское везем, - смеются женщины.

- На выборах голосовали? - аккуратно интересуюсь я.

- Нет, зачем нам это. Кого надо, и без нас выберут, - отвечают.

Неподалеку дежурят автобусы и такси, которые ждут своих пассажиров, прибывших из Украины.

Автобусы из Армянска едут практически пустымиФото: Надежда ДАЦЮК

- Народу много сегодня из Украины? – интересуюсь у водителя автобуса.

- Не особо, еле-еле автобус наполняется. Сейчас еще не сезон. Всего несколько рейсов в день делаю, – отвечает он.

- А на выборы ездил кто, не знаете?

- Вы знаете, с парой человек разговорился, они гостили у внуков в Киеве, а сегодня возвращались в Симферополь. Не голосовали. Про других не знаю, людей вообще мало сейчас, - подытожил водитель.

Это очередь таксистов, ожидающих пассажировФото: Надежда ДАЦЮК

Молодая семья с ребенком готовится пройти паспортный контроль.

- Вы не на выборы случайно едете? – интересуюсь я.

- Нет, вы что! К родственникам едем. У нас там родители живут. Украина для нас - уже совсем чужая страна. Со стороны просто интересно смотреть, что там происходит, а вот участвовать в этой клоунаде особого желания нет, - говорит девушка.

Другая пожилая женщина только-только зашла в пешеходную зону. Она приближается к крымской границе. «Может, уже успела проголосовать», - подумала я.

- Как там, на Украине, народ голосует? – спрашиваю у нее.

- Да, но мне все равно. Я вообще домой еду в Бахчисарай. Пару недель гостила у дочки в Киеве.

- А вы не хотели проголосовать?

- Вы знаете, я бы отдала голос только за того человека, который бы сказал, что снова можно будет ездить поездом на Украину, возобновил бы подачу воды в Крым. Это был бы здравомыслящий политик. А те, за кого предлагают голосовать - просто марионетки и клоуны. Я даже дебаты Зеленского и Порошенко в пятницу смотрела. Ничего интересного не сказали, но мне кажется, что Владимир был более открытым. Он может победить, - поделилась своим мнением Раиса Ивановна.

Основной поток людей заходил со стороны Украины. Крымчане в незалежну едут в основном проведать родственников, политикой не интересуются.

Правда, нашелся один житель Севастополя, который уже успел проголосовать. Пока ждал свой автобус, согласился немного пообщаться.

- Да, ездил на Украину сегодня. Вот уже обратно вернулся. За кого голосовал, не скажу. Но надеюсь, что украинцам лучше жить будет после того, как выберем нового президента, - поделился мужчина.

Житель Днепра уже несколько лет живет в КрымуФото: Надежда ДАЦЮК

Молодой парень стоит у пешеходной зоны, явно кого-то ждет. Разговорились. Оказалось, что он приехал из Днепра, и уже несколько лет живет в Крыму. На выборы голосовать не едет, потому что «мороки много».

- Поехал бы проголосовать, если бы не надо было предварительно талон получать. И если бы избирательный пункт поближе к границе был. Не отказался бы. А так не хочется, других дел много.

МНЕНИЕ

«Дебаты похоронили Порошенко»

Крымский политолог Владимир Джаралла:

Победа Зеленского уже не вызывает сомнений. Это невероятно! Человек, не обладающий никакими качествами государственного деятеля, который вообще не вел избирательной компании, ни разу не говорил без сценария, не имел до последнего времени полноценного штаба и команды, станет президентом страны. Причина - чудовищная усталость и отсутствие надежды на будущее привели людей к ситуации, когда представители прежних элит вызывали только презрение. И они проголосовали против них. Сейчас ситуация такова, что даже фальсификации Порошенко не помогут. Они помогли выйти во второй тур, судя по ряду признаков, но сейчас это не получится - главные хозяева уже сделали выбор и глаза не закроют.

По его мнению, дебаты «похоронили Порошенко».

- Он провел их хорошо, за исключением нескольких провальных моментов, но они были и у Зеленского. Зеленский показывал шоу, КВН, четко выполнял домашние заготовки. Порошенко слабо владел пространством, не мог вызвать эмоций толпы и еле сдерживался в конце, чтобы не сорваться. Отношение к нему было очевидным и только усиливалось к концу представления. Он не увеличил количество сторонников, если не потерял некоторое количество прежних. Явно теперь ослабел и его админресурс. Потому, итог очевиден, хотя сюрпризы возможны. А потом наступит понедельник новой жизни Украины, и все ждут, каким он будет, - заключил политолог.

Напомним, 21 апреля на Украине проходит второй тур выборов президента. Избирательные пункты открылись в 8.00. Украинцы выбирают из двух кандидатов, которые набрали наибольшее количество голосов в первом туре - Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Два политика 19 апреля вышли на дебаты.

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