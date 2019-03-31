Выборы на Украине: В незалежной ждали крымчан, а они остались на родине
В пятницу украинские пограничники рапортовали, что готовы к наплыву избирателей из Крыма.
- В день выборов в контрольных пунктах въезда - выезда на админчерте с Крымом (так на свидомой называют госграницу - Ред.) увеличено количество пограничных нарядов по проверке документов и транспортных средств. Это необходимо для того, чтобы ускорить пропускные операции, - уверял помощник начальника Херсонского пограничного отряда Иван Шевцов.
Утром в воскресенье отправляюсь на автовокзал Джанкоя, откуда в незалежную катаются таксисты-челноки. Официальных перевозок между Украиной и Крымом нет, добраться можно только с такими вот частниками. Берут 500-600 рублей с человека в одну сторону.
- На Украину довезете?
- Конечно, садитесь, - оживился таксист Игорь. – Вы на выборы, да?
- Ну да, - притворилась я. Тем более, что недавно нашла свои данные в списке украинских избирателей. – А что, много таких?
- Есть заказы у ребят, - уклончиво отвечает водитель. - Вез я утром трех бабушек до украинской границы. Направлялись, кажется, в Геническ.
У таксистов, которые возят людей на Украину из Джанкоя, клиентов больше не сталоФото: Анастасия ЖУКОВА
Дальше в самый крупный пункт пропуска «Джанкой». Ажиотажа на границе не наблюдается: редкие украинцы, приехавшие на полуостров в субботу по делам, спешат домой, остальные не торопятся.
- Людей на границе мало в эти дни, - вздыхает Алина, продавщица в крошечном ларечке, торгующем пирожками и кофе. - Летом, в сезон тут очереди километровые, а сейчас – с пяток машин в час проедет в обе стороны – и все.
И действительно, очередей нет, у обочины припаркованы несколько автобусов и такси, которые ждут пассажиров. Если летом они не успевают развозить пассажиров, то в «выборное» воскресенье рейсы нечасто: полупустыми ходить невыгодно, клиентов приходится ждать.
- А вы из Украины приехали? Голосовали? - спрашиваю у пенсионерки, которая только прошла пограничный контроль в пешеходной зоне.
- Я что, по-вашему, сумасшедшая?! - аж кричит в ответ бабуля. – Я здесь живу, в Крыму, зачем мне там голосовать?
Молодая женщина с сыном-подростком подходят к пункту паспортного контроля и достает документы.
- На выборы? – интересуюсь.
- Да, едем. Но мы там живем, на Украине, в Крым на время приезжали.
Советник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что российские пограничники якобы не пропускают в незалежную тех, кто называет целью поездки участие в выборах. Ничего подобного: женщина и ее сын, объявившие о своем желании проголосовать, на моих глазах спокойно прошли контроль и отправились выполнять свой гражданский долг.
Украинцы выбирают президента.На Украине 31 марта проходят выборы президента. Украинцы выбирают главу государства из 39 кандидатов
Водители автобусов, которые развозят людей от границы по Крыму, останавливают редких приезжающих и предлагают свои услуги.
- Выручка у вас небось побольше в эти дни из-за выборов? - спрашиваю.
- Да не то чтобы, - усмехаются водители. - Едут некоторые, конечно. Вечером в субботу, и рано утром в воскресенье были. Днем вот тишина полнейшая, никого. Ждем, может, вечером поедут в Крым те, кто возвращается.
Кто из этих пассажиров крымчане, а кто – граждане Украины, которые просто приезжали на полуостров и возвращаются назад, водители, конечно, не интересовались.
К границе приближается группа пенсионерок, которые собрались в незалежную. Правда, как выяснилось, на выборы идти не планируют.
- Мы так, по делам, в гости, зачем нам эти выборы? – улыбаются.
Напомним, 31 марта украинцы выбирают нового президента. Избирательные пункты открылись в 8.00. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов. Лидирует в гонке Владимир Зеленский. По результатам соцопросов, за неделю до выборов его рейтинг превысил 30%. На втором месте Петр Порошенко. Действующего главу государства были готовы поддержать 17% украинцев, еще 12,5% поддерживали лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко.
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Выборы президента Украины 2019: прямая онлайн-трансляция
31 марта в 8:00 по местному времени стартовали выборы президента Украины 2019. Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию [видеотрансляция] (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU