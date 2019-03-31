Выборы на Украине: В незалежной ждали крымчан, а они остались на родине

В пятницу украинские пограничники рапортовали, что готовы к наплыву избирателей из Крыма.

- В день выборов в контрольных пунктах въезда - выезда на админчерте с Крымом (так на свидомой называют госграницу - Ред.) увеличено количество пограничных нарядов по проверке документов и транспортных средств. Это необходимо для того, чтобы ускорить пропускные операции, - уверял помощник начальника Херсонского пограничного отряда Иван Шевцов.

Утром в воскресенье отправляюсь на автовокзал Джанкоя, откуда в незалежную катаются таксисты-челноки. Официальных перевозок между Украиной и Крымом нет, добраться можно только с такими вот частниками. Берут 500-600 рублей с человека в одну сторону.

- На Украину довезете?

- Конечно, садитесь, - оживился таксист Игорь. – Вы на выборы, да?

- Ну да, - притворилась я. Тем более, что недавно нашла свои данные в списке украинских избирателей. – А что, много таких?

- Есть заказы у ребят, - уклончиво отвечает водитель. - Вез я утром трех бабушек до украинской границы. Направлялись, кажется, в Геническ.

У таксистов, которые возят людей на Украину из Джанкоя, клиентов больше не сталоФото: Анастасия ЖУКОВА

Дальше в самый крупный пункт пропуска «Джанкой». Ажиотажа на границе не наблюдается: редкие украинцы, приехавшие на полуостров в субботу по делам, спешат домой, остальные не торопятся.

- Людей на границе мало в эти дни, - вздыхает Алина, продавщица в крошечном ларечке, торгующем пирожками и кофе. - Летом, в сезон тут очереди километровые, а сейчас – с пяток машин в час проедет в обе стороны – и все.

И действительно, очередей нет, у обочины припаркованы несколько автобусов и такси, которые ждут пассажиров. Если летом они не успевают развозить пассажиров, то в «выборное» воскресенье рейсы нечасто: полупустыми ходить невыгодно, клиентов приходится ждать.

- А вы из Украины приехали? Голосовали? - спрашиваю у пенсионерки, которая только прошла пограничный контроль в пешеходной зоне.

- Я что, по-вашему, сумасшедшая?! - аж кричит в ответ бабуля. – Я здесь живу, в Крыму, зачем мне там голосовать?

Молодая женщина с сыном-подростком подходят к пункту паспортного контроля и достает документы.

- На выборы? – интересуюсь.

- Да, едем. Но мы там живем, на Украине, в Крым на время приезжали.

Советник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что российские пограничники якобы не пропускают в незалежную тех, кто называет целью поездки участие в выборах. Ничего подобного: женщина и ее сын, объявившие о своем желании проголосовать, на моих глазах спокойно прошли контроль и отправились выполнять свой гражданский долг.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/700362" frameborder="0"></iframe> Украинцы выбирают президента.На Украине 31 марта проходят выборы президента. Украинцы выбирают главу государства из 39 кандидатов

Водители автобусов, которые развозят людей от границы по Крыму, останавливают редких приезжающих и предлагают свои услуги.

- Выручка у вас небось побольше в эти дни из-за выборов? - спрашиваю.

- Да не то чтобы, - усмехаются водители. - Едут некоторые, конечно. Вечером в субботу, и рано утром в воскресенье были. Днем вот тишина полнейшая, никого. Ждем, может, вечером поедут в Крым те, кто возвращается.

Кто из этих пассажиров крымчане, а кто – граждане Украины, которые просто приезжали на полуостров и возвращаются назад, водители, конечно, не интересовались.

К границе приближается группа пенсионерок, которые собрались в незалежную. Правда, как выяснилось, на выборы идти не планируют.

- Мы так, по делам, в гости, зачем нам эти выборы? – улыбаются.

Напомним, 31 марта украинцы выбирают нового президента. Избирательные пункты открылись в 8.00. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов. Лидирует в гонке Владимир Зеленский. По результатам соцопросов, за неделю до выборов его рейтинг превысил 30%. На втором месте Петр Порошенко. Действующего главу государства были готовы поддержать 17% украинцев, еще 12,5% поддерживали лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко.

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