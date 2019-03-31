Депутат Госдумы: "Крымчане не едут голосовать на выборах президента Украины"

Большого потока крымчан, которые хотели бы проголосовать на выборах президента Украины, нет.

- Украина, может, и ожидала большой поток, но его нет на сегодняшний день, по тем данным, которые у меня есть. И не будет, - сообщил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

По его словам, такая позиция - это ответ крымчан и севастопольцев на отношение Украины.

- Даже жители, которые имеют украинское гражданство, не хотят ехать голосовать по той простой причине, что Украина всеми своими действиями за пять лет блокады энергетической, продуктовой, морской, всеми остальными вещами показала свое отношение, как она называет, к своим гражданам. Хотя граждан Украины в Крыму и в Севастополе осталось не так-то много, но отношение четко видно, - добавил Белик.

Депутат отметил, что никаких очередей и повышенного трафика автомобилей на пропускных пунктах не наблюдается. Также Дмитрий Белик подчеркнул, что крымчанам "не за кого голосовать", потому что ни один кандидат не поддерживает их взгляды.

- Господин Порошенко в очередной раз, скажем так, просчитался, пытаясь из этого извлечь какие-то политические выгоды. Не поехали крымчане голосовать на территорию Украины за кого-либо из кандидатов. Скажем откровенно, там и голосовать-то особо не за кого. Для нас. Потому что те лидеры, которые сегодня есть в предвыборной гонке, у всех пунктами в программе является возврат Крыма и дальнейшее продолжение эскалации напряженности. Поэтому крымчанам выбирать не из кого и не для чего. Это наш ответ севастопольцев и крымчан господину Порошенко и всем остальным кандидатам, - добавил депутат.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/700362" frameborder="0"></iframe> Украинцы выбирают президента.На Украине 31 марта проходят выборы президента. Украинцы выбирают главу государства из 39 кандидатов

Напомним, 31 марта украинцы выбирают нового президента. Избирательные пункты открылись в 8.00. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов. Лидирует в гонке Владимир Зеленский. По результатам соцопросов, за неделю до выборов его рейтинг превысил 30%. На втором месте Петр Порошенко. Действующего главу государства были готовы поддержать 17% украинцев, еще 12,5% поддерживали лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/700374" frameborder="0"></iframe> Как голосовали кандидаты в президенты Украины.«Всё будет на Украине хорошо», «Победа демократии на Украине уже случилась» - кандидаты в президенты незалежной проголосовали на выборах и пообещали избирателям перемены, процветание, счастье

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Выборы президента Украины 2019: прямая онлайн-трансляция

31 марта в 8:00 по местному времени стартовали выборы президента Украины 2019. Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию [видеотрансляция] (подробнее)