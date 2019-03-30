2019-03-30T14:52:21+03:00
Политика

«В Украину никто не стремится»: На полуострове прокомментировали усиление контроля незалежной на границе с Крымом

Депутаты крымского парламента уверены, что это - очередная провокация и информационный вброс со стороны соседнего государства
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 годаВыборы на Украине пройдут 31 марта 2019 годаФото: Анастасия ЖУКОВА
Изменить размер текста:

Депутат Государственного Совета РК Юрий Гемпель отметил, что на полуострове подавляющее большинство граждан Российской Федерации. И, конечно, они принимать участие в выборах президента в Украине не собираются.

Так политик прокомментировал заявление, которое накануне сделал помощник начальника Херсонского пограничного отряда, руководитель пресс-службы Иван Шевцов. Он заявил одному из украинских СМИ, что Госпогранслужба в Херсонской области усиливает меры безопасности на границе с Крымом в связи с предстоящими президентскими выборами.

- Все последние высказывания и заявление украинских политиков, руководителей высокого ранга по отношению к президентским выборам, об ограничении возможности проголосовать гражданам Украины в России и других странах - это ничто иное, как страх - правящая верхушка, во главе с Порошенко, боится потерять бразды правления. Я уверен, что из Крыма никто не поедет голосовать в соседнюю Украину. Мы своего президента уже выбрали. Поэтому, это все ни что иное, как очередные информационные вбросы провокационно-грязного характера. Подобное заявление не носит никакого серьезного характера и последствий. Я в последнее время не вижу крымчан, которые бы стремились в Украину. Только небольшое количество людей, у которых там есть родственники, - подчеркнул Юрий Гемпель.

Свое мнение выразил также депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара. Он отметил,что тема участие крымчан в предстоящих выборах на Украине - это серьезная провокация. Ведь с помощью этого в незалежной могут попросту сфальсифицировать участие жителей республики в выборах.

- Мы не знаем, кого они там включили в списки избирателей. Ведь формально они говорят, что крымчане - жители Украины, по сути, которые должны будут принимать участие в этой компании. Что помешает им заявить крымчан в списки избирателей и, безусловно, провокационным путем, взять непонятную группу людей, назвать их жителями полуострова, которые приехали, чтобы голосовать за будущего президента Украины? Конечно, крымчане в реальности не будут принимать участия в выборах на Украине. Это не наши выборы, не наша страна и не наш президент, - подчеркнул депутат.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В акваторию Черного моря вошли корабли НАТО. Их сопровождают корабли Военно-морских сил России "Иван Хурс" и "Василий Быков". По этому поводу выразила свое мнение сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

Она отметила, что вхождение в акваторию Черного моря четырех боевых кораблей НАТО за два дня до начала президентских выборов на Украине является прощальным эскортом. Который НАТО подарило отбывающему свой президентский срок Петру Порошенко.

Но буквально на текущей неделе в Керченском проливе, в районе мыса Опук, прошли учения Погранслужбы и Черноморского флота. В результате учений стало понятно, что наши силовики полностью готовы к любым провокациям: смогут в кратчайшие сроки обезвредить нарушителя, отразить нападение противника. Поэтому, как рыбаки, так и грузовые суда в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива находятся в полной безопасности.

СПРАВКА "КП"

Выборы президента Украины состоятся в это воскресенье, 31 марта. Всего на пост главы государства претендуют 39 кандидатов. Но, исходя из соцопросов, удалось составить рейтинг. В тройку лидеров вошли: Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко и Петр Порошенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Прощальный эскорт Порошенко»: Сенатор от Крыма прокомментировала заход кораблей НАТО в акваторию Черного моря

Ольга Ковитиди уверена, что правление действующего президента Украины запомнится всем "антироссийской истерией" (подробнее).

Рейтинг кандидатов на выборах президента Украины 2019: в тройке лидеров Владимир Зеленский, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко

Социологи обнародовали рейтинг кандидатов на выборах президента Украины 2019 перед первым туром (подробнее).

Под защитой: В Керченском проливе прошли учения Погранслужбы и Черноморского флота

При необходимости силовики в кратчайшие сроки смогут обезвредить нарушителя [фото, видео] (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Михаил Леонтьев о закрытии дальневосточного филиала "Роснефти": Мы передали все, что считали нужным, в правоохранительные органы
Пресс-секретарь "Роснефти" прокомментировал «Комсомолке» ситуацию вокруг закрытия в Хабаровске представительства компании и задержании экс-губернатора Хабаровского края Ишаева
Новости 24
В Никитском ботаническом саду 10 апреля откроется Парад тюльпанов
Жителю Симферополя грозит 7 лет тюрьмы за воровство конфет
В Ленинском районе грузовик «придавил» легковушку
Облачно, тепло и без осадков: Погода в Крыму на 30 марта
У симферопольских "стихийщиков" изъяли 10 килограммов рыбы и 120 яиц
В Ленинском районе полицейские нашли 100 литров «подозрительного» спирта
В Севастополь впервые прибыла дизельная подводная лодка «Великий Новгород»
Почти тридцать улиц Симферополя останутся без света 30 марта
Полицейские за несколько часов нашли в Симферополе пропавшую 15-летнюю девочку
Работы по реставрации крепости Керчь начнутся в 2019 году
В Крыму в 2019 году начнут разрабатывать «Многофункциональную карту жителя»
Девушка, которая наехала на кота в центре Симферополя, заплатит штраф
В Феодосии вспыхнул пожар в пятиэтажке: Эвакуировали 25 человек
С 1 апреля в Крыму начнется летний пожароопасный сезон: Какие правила нужно знать
У керченского предпринимателя нашли 15 тысяч пачек контрафактных сигарет
На юге и востоке Крыма хотят построить въездные ворота
Погода в Крыму на 29 марта: переменная облачность и до +9 градусов
В Керчи управляющая компания незаконно присвоила более 8 миллионов рублей
Симферополь 29 марта частично останется без света
Глава Крыма пообещал разобраться с увольнением сотрудников из республиканской психбольницы
За пять лет крымские таможенники изъяли 55 килограммов наркотиков
Под Феодосией дайверы-любители нашли 500 килограммовую бомбу
Заброшенное мусульманское кладбище в Бахчисарае хотят благоустроить
В Крыму комплексы «Панцирь» провели учения по уничтожению воздушной цели
За 2018 год в Крыму выявили 4 тысячи нарушений прав предпринимателей
В Евпатории жилые дома культурного значения попадут в отдельную программу капремонта
После приезда Аксенова в Евпатории нашли «потерявшуюся» в мусоре улицу
Жителей Симферополя обманывают мошенники под видом работников Пенсионного фонда
В Симферополе отдали под вырубку в Гагаринском парке 1190 деревьев