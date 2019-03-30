«В Украину никто не стремится»: На полуострове прокомментировали усиление контроля незалежной на границе с Крымом

Депутат Государственного Совета РК Юрий Гемпель отметил, что на полуострове подавляющее большинство граждан Российской Федерации. И, конечно, они принимать участие в выборах президента в Украине не собираются.

Так политик прокомментировал заявление, которое накануне сделал помощник начальника Херсонского пограничного отряда, руководитель пресс-службы Иван Шевцов. Он заявил одному из украинских СМИ, что Госпогранслужба в Херсонской области усиливает меры безопасности на границе с Крымом в связи с предстоящими президентскими выборами.

- Все последние высказывания и заявление украинских политиков, руководителей высокого ранга по отношению к президентским выборам, об ограничении возможности проголосовать гражданам Украины в России и других странах - это ничто иное, как страх - правящая верхушка, во главе с Порошенко, боится потерять бразды правления. Я уверен, что из Крыма никто не поедет голосовать в соседнюю Украину. Мы своего президента уже выбрали. Поэтому, это все ни что иное, как очередные информационные вбросы провокационно-грязного характера. Подобное заявление не носит никакого серьезного характера и последствий. Я в последнее время не вижу крымчан, которые бы стремились в Украину. Только небольшое количество людей, у которых там есть родственники, - подчеркнул Юрий Гемпель.

Свое мнение выразил также депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара. Он отметил,что тема участие крымчан в предстоящих выборах на Украине - это серьезная провокация. Ведь с помощью этого в незалежной могут попросту сфальсифицировать участие жителей республики в выборах.

- Мы не знаем, кого они там включили в списки избирателей. Ведь формально они говорят, что крымчане - жители Украины, по сути, которые должны будут принимать участие в этой компании. Что помешает им заявить крымчан в списки избирателей и, безусловно, провокационным путем, взять непонятную группу людей, назвать их жителями полуострова, которые приехали, чтобы голосовать за будущего президента Украины? Конечно, крымчане в реальности не будут принимать участия в выборах на Украине. Это не наши выборы, не наша страна и не наш президент, - подчеркнул депутат.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В акваторию Черного моря вошли корабли НАТО. Их сопровождают корабли Военно-морских сил России "Иван Хурс" и "Василий Быков". По этому поводу выразила свое мнение сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

Она отметила, что вхождение в акваторию Черного моря четырех боевых кораблей НАТО за два дня до начала президентских выборов на Украине является прощальным эскортом. Который НАТО подарило отбывающему свой президентский срок Петру Порошенко.

Но буквально на текущей неделе в Керченском проливе, в районе мыса Опук, прошли учения Погранслужбы и Черноморского флота. В результате учений стало понятно, что наши силовики полностью готовы к любым провокациям: смогут в кратчайшие сроки обезвредить нарушителя, отразить нападение противника. Поэтому, как рыбаки, так и грузовые суда в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива находятся в полной безопасности.

СПРАВКА "КП"

Выборы президента Украины состоятся в это воскресенье, 31 марта. Всего на пост главы государства претендуют 39 кандидатов. Но, исходя из соцопросов, удалось составить рейтинг. В тройку лидеров вошли: Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко и Петр Порошенко.

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