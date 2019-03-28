2019-03-28T13:21:30+03:00
Политика

Под защитой: В Керченском проливе прошли учения Погранслужбы и Черноморского флота

При необходимости силовики в кратчайшие сроки смогут обезвредить нарушителя [фото, видео]
Александра КОРШУНОВА
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В учениях принимала участие авиация ФСБ России. Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ РФ по РКВ учениях принимала участие авиация ФСБ России. Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ РФ по РК
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В акватории Черного моря 27 марта прошли учения Погрануправлений ФСБ Крыма и Краснодарского края, а также Черноморского флота и авиации. Силовики отрабатывали "пресечение действий, направленных на нарушение морских транспортных коммуникаций и попыток незаконного прохода через Керченский пролив иностранных военных кораблей".

Военнослужащие провели учение на мысе Опук. Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ РФ по РК

Военнослужащие провели учение на мысе Опук. Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ РФ по РК

Учения прошли в районе мыса Опук. В ходе мероприятия силовики отработали ведение огня из разных видов оружия - корабельного, авиационного и стрелкового. Поражали надводные цели.

Учения Погрануправлений ФСБ России и Черноморского флота на мысе Опук.27 марта на мысе Опук прошло учение Погрануправлений ФСБ России, Черноморского флота и авиации. Видео: пресс-службе Погрануправления ФСБ РФ по Республике Крым! другой источник

Силовики отработали вопросы ведения огня. Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ РФ по РК

Силовики отработали вопросы ведения огня. Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ РФ по РК

- Оперативно-боевые подразделения практически отработали варианты десантирования беспарашютным и абордажным способами на условное судно-нарушитель, - рассказали в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Крыму.

Учения направлены на пресечения попыток незаконного прохода через Керченский пролив. Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ РФ по РК

Учения направлены на пресечения попыток незаконного прохода через Керченский пролив. Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ РФ по РК

В результате учений стало понятно, что наши силовики полностью готовы к любым провокациям: смогут в кратчайшие сроки обезвредить нарушителя, отразить нападение противника. Так что рыбаки и грузовые суда в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива - в полной безопасности.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Недавно Украина совершила провокацию в Керченском проливе, направив туда два военных катера и буксир, которые не стали уведомлять о своем маршруте российскую сторону и отказались становиться в очередь для лоцманской проводки. Провокация не удалась: корабли ВМСУ задержаны, моряки - тоже ждут суда в московском СИЗО.

Недавно на Украине снова пообещали направить в Керченский пролив новую партию военных кораблей в рамках "отстаивания свободы мореплавания".

Первый зампред комитета нижней палаты парламента по международным делам Владимир Джабаров указал на то, что проход по Азовскому морю открыт для иностранных судов, и проблем не возникнет, если Киев всего лишь будет соблюдать общепринятые правила.

На полуострове к инициативе Киева отнеслись скептически. Депутат Госсовета РК Владислав Ганжара отметил, что от украинского флота "почти ничего не осталось". При этом сами моряки деморализованы после инцидента в Керченском проливе, ведь руководство незалежной фактически подставило экипажи задержанных катеров и буксира.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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