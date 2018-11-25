2018-11-25T12:40:54+03:00
Политика

Украинские корабли незаконно пересекли государственную границу с РФ: Они направляются к Керченскому проливу

Экипажи не подчиняются требованиям российских властей
Александра КОРШУНОВА
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Украинские военные корабли незаконно пересекли границу с РФ. Фото: пресс-служба Погрануправления РФ по КрымуУкраинские военные корабли незаконно пересекли границу с РФ. Фото: пресс-служба Погрануправления РФ по Крыму
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Рано утром в воскресенье 25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины пересекли государственную границу России и неправомерно зашли во временно закрытую акваторию Российской Федерации. Таким образом они нарушили 19 и 21 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, которые "определяют право прибрежного государства на обеспечение безопасности".

Как сообщили в Пограничном управлении ФСБ России по Крыму, украинские военные корабли сейчас продолжают ход к Керченскому проливу. Там действует разрешительный порядок движения и стоянки судов, в соответствии с графиком расстановки, утвержденным капитаном российского морского порта.

Они опасно маневрируют и не подчиняются требованиям российских властей. Фото: Погрануправление ФСБ России по Республике Крым

Они опасно маневрируют и не подчиняются требованиям российских властей. Фото: Погрануправление ФСБ России по Республике Крым

- Вместе с тем, до настоящего времени заявки установленным порядком не поданы, в график прохода корабли не включены. Они опасно маневрируют, не подчиняются законным требованиям российских властей, - добавили в пресс-службе.

Они опасно маневрируют и не подчиняются требованиям российских властей. Фото: Погрануправление ФСБ России по Республике Крым

Они опасно маневрируют и не подчиняются требованиям российских властей. Фото: Погрануправление ФСБ России по Республике Крым

Сейчас пограничной службой ФСБ России по Республике Крым "принимаются все меры к обеспечению безопасности судоходства и регулирования движения судов" в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

А в Центре общетвенных связей ФСБ России подчеркнули, что уже пятый час в акватории Черного моря продолжаются "провокационные действия" украинских кораблей. Это делается с целью создать конфликтную ситуацию в регионе.

Через некоторое время Военно-морских сил Украины объяснили такое "вторжение" тем, что два артиллерийских катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" совершали плановый переход из порта Одессы к порту Мариуполь Азовского моря. Они настаивают на том, что об этом проинформировали заранее.

- Но в нарушении конвенции ООН пограничные корабли РФ совершили откровенно агрессивные действия против украинских кораблей, - отметили в пресс-службе.

В ВМС Украины уверят, что российский корабль "Дон" протаранил украинский буксир, из-за этого поврежден главный двигатель, обшивка, леерное ограждение и спасательный плот.

Напомним, ранее Украина провела учения в Азовском море. Тогда военные отрабатывали уничтожение вражеских десантных кораблей.

После этого власти Крыма отрегировали на это, как на "попытку запугать ДНР и ЛНР".

Также 15 ноября стало известно, что за посещение крымских портов на Украине задержано 15 судов. Они находятся в портах Бердянска и Мариуполя. Часть арестована, по другим идут суды.

Ранее МИД России высказал беспокойство по поводу попыток Украины обострить ситуацию в Азовском море. По мнению ведомства, украинские власти пытаются милитаризовать акваторию при поддержке Запада.

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