В Керченском проливе ограничили движение гражданских судов

В Керченском проливе временно ограничили движение гражданских судов. Эту информацию "Комсомольской праве - Крым" подтвердил гендиректор "Крымские морское порты" Алексей Волков.

- Движение судов гражданских временно ограничено, - сообщил он.

Это связно с тем, что утром 25 ноября украинские корабли незаконно пересекли государственную границу с РФ. Они из порта "Одесса" направлялись к Керченскому проливу.

Таким образом они нарушили 19 и 21 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, которые "определяют право прибрежного государства на обеспечение безопасности".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/679337" frameborder="0"></iframe> Видео с закрытого Керченского моста.

Также есть информация, что "на подмогу" украинским суднам выдвинулись несколько кораблей из порта "Бердянск".

На данный момент делается все возможное, чтобы обезспечить безопасность судоходства в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

В свою очередь депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара отметил, что нельзя допускать ни малейшую угрозу безопасности граждан и объектов инфраструктуры.

- Мы должны сохранять спокойную позицию, делать все, что зависит от нас в рамках международного морского права и, конечно, же не допускать угрозы для наших граждан и для нашей страны. Возможно, придется все-таки осуществлять блокировку украинских суден, пресекать их деятельность путем применения определенных мер. Но мы все-таки надеемся, что Украина "остудит свою горячую голову" и законные требования нашей страны выполнит, - подчеркнул депутат.

Также крымский политолог Владимир Джаралла прококмментрировал действие украинских судов. Он подчеркнул, что это "очередная авантюра" со стороны властей соседнего государства.

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