2018-11-25T14:08:40+03:00
Общество

«Создают конфликтную ситуацию в регионе»: В ФСБ России прокомментировали действия украинских кораблей в Черном море

Они находятся там уже пятый час
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments32
Украинские корабли незаконно пересекли границу РФ. Фото: Погрануправление ФСБ России по КрымуУкраинские корабли незаконно пересекли границу РФ. Фото: Погрануправление ФСБ России по Крыму
Изменить размер текста:

В Центре информационного обеспечения ФСБ России назвали провокационными действия Украины. То, что корабли их государства незаконно вошли в акваторию Черного моря и, опасно там маневрируют, по идее, должно «создать конфликтную ситуацию в регионе». Собственно, чего и добивается украинская сторона.

Напомним, рано утром 25 ноября три военных украинских корабля Военно-морских сил Украины пересекли государственную границу России и неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ. Таким образом они нарушили 19 и 21 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, которые определяют право прибрежного государства на обеспечение безопасности.

Они там находятся уже пятый час.

- Их цель понятна - создать конфликтную ситуацию в этом регионе, - отметили в ФСБ.

Сейчас пограничной службой ФСБ России «принимаются все меры к обеспечению безопасности судоходства и регулирования движения судов№ в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

В свою очередь Военно-морские силы Украины подчеркивают, что они якобы заранее предупреждали о своем "визите.

- Два артиллерийских катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" совершали плановый переход из порта Одессы к портуМариуполь Азовского моря. Но в нарушении конвенции ООН пограничные корабли РФ совершили откровенно агрессивные действия против украинских кораблей, - отметили в пресс-службе.

В ВМС Украины уверят, что российский корабль "Дон" протаранил украинский буксир, из-за этого поврежден главный двигатель, обшивка, леерное ограждение и спасательный плот.

Напомним, ранее Украина провела учения в Азовском море. Тогда военные отрабатывали уничтожение вражеских десантных кораблей.

Также 15 ноября стало известно, что за посещение крымских портов на Украине задержано 15 судов. Они находятся в портах Бердянска и Мариуполя. Часть арестована, по другим идут суды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинские корабли незаконно пересекли государственную границу с РФ: Они направляются к Керченскому проливу

Экипажи не подчиняются требованиям российских властей (подробнее).

МИД России предостерегает Украину от авантюр в Азовском море

Ведомство высказало обеспокоенность в связи с обострением ситуации на морской границе (подробнее).

Еще больше материалов по теме: «Политика в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Уголовное дело против бывшего главы администрации Ялты Ростенко закрыли
Переменная облачность и без осадков: Погода в Крыму на 25 ноября
В Крыму три депутата лишились кресел из-за того, что не указали сведения о своих доходах
"Черная пятница": крымские водители выстроились в очередь за бензином
В Бахчисарайском районе спасатели предотвратили крупный пожар
В "Долине Привидений" под Алуштой заблудились двое туристов с материка
Крым начнет сотрудничать с Лаосом: власти хотят подписать соглашение
В Крыму выплатят 243 миллиона рублей компенсаций по вкладам граждан
В Крыму 24 ноября без осадков и +8 градусов тепла
Новую радиовышку запустили в Керчи
В Ялте сожгли 45 килограммов элитных сыров
Около аэропорта "Симферополь" произошло смертельное ДТП
Готовимся к морозам: Симферополь запасся противогололедными смесями и спецтехникой
Симферопольская ярмарка: 24 ноября на продажу выставят 160 тонн сельхозпродукции
По поддельным документам в Крым провезли 53 тонны спирта
22-летний житель Армянска попался на продаже "соли"
В Севастополе обучили 100 корабельных коков