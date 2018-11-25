«Создают конфликтную ситуацию в регионе»: В ФСБ России прокомментировали действия украинских кораблей в Черном море

В Центре информационного обеспечения ФСБ России назвали провокационными действия Украины. То, что корабли их государства незаконно вошли в акваторию Черного моря и, опасно там маневрируют, по идее, должно «создать конфликтную ситуацию в регионе». Собственно, чего и добивается украинская сторона.

Напомним, рано утром 25 ноября три военных украинских корабля Военно-морских сил Украины пересекли государственную границу России и неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ. Таким образом они нарушили 19 и 21 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, которые определяют право прибрежного государства на обеспечение безопасности.

Они там находятся уже пятый час.

- Их цель понятна - создать конфликтную ситуацию в этом регионе, - отметили в ФСБ.

Сейчас пограничной службой ФСБ России «принимаются все меры к обеспечению безопасности судоходства и регулирования движения судов№ в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

В свою очередь Военно-морские силы Украины подчеркивают, что они якобы заранее предупреждали о своем "визите.

- Два артиллерийских катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" совершали плановый переход из порта Одессы к портуМариуполь Азовского моря. Но в нарушении конвенции ООН пограничные корабли РФ совершили откровенно агрессивные действия против украинских кораблей, - отметили в пресс-службе.

В ВМС Украины уверят, что российский корабль "Дон" протаранил украинский буксир, из-за этого поврежден главный двигатель, обшивка, леерное ограждение и спасательный плот.

Напомним, ранее Украина провела учения в Азовском море. Тогда военные отрабатывали уничтожение вражеских десантных кораблей.

Также 15 ноября стало известно, что за посещение крымских портов на Украине задержано 15 судов. Они находятся в портах Бердянска и Мариуполя. Часть арестована, по другим идут суды.

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