2019-03-29T21:22:42+03:00
Политика

«Прощальный эскорт Порошенко»: Сенатор от Крыма прокомментировала заход кораблей НАТО в акваторию Черного моря

Ольга Ковитиди уверена, что правление действующего президента Украины запомнится всем "антироссийской истерией"
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments8
Член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди. Фото: личный архив сенатораЧлен Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди. Фото: личный архив сенатора
Изменить размер текста:

Член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди прокомментировала заход в акваторию Черного моря кораблей НАТО. При этом она отметила, что ситуация в регионе полностью контролируется.

Напомним, 29 марта в акваторию вошли фрегаты «Эвертсен», «Торонто» и «Санта Мария». За их действиями наблюдают корабли Военно-морских сил России «Иван Хурс» и «Василий Быков».

Ковитиди уверена, что вхождение в акваторию Черного моря четырех боевых кораблей НАТО за два дня до начала президентских выборов на Украине является прощальным эскортом. Который НАТО подарило отбывающему свой президентский срок Петру Порошенко.

- Его правление (Петра Порошенко – прим.Ред.) запомнится всем не только внешним управлением страной, антироссийской истерией, гражданской войной на Донбассе, обнищанием народа Украины, массовой миграцией, ростом цен, неисполненными обещаниями, непринятием Украины в НАТО, но и всеобъемлющим популизмом на фоне беспрецедентного хаоса власти. Каждого последующего президента Украины, не уважающего своего главного соседа - Россию, будет ожидать подобная незавидная политическая судьба. В таких политических реалиях прощальный жест НАТО в адрес Порошенко понятен и ожидаем, - высказала свое мнение сенатор.

Ольга Ковитиди также отметила, что даже при существующих напряженных отношениях между Россией и НАТО, Брюссель крайне осторожен в дальнейшем продвижение Альянса на Восток.

Конечно, понимая, что это, чревато нежелательными последствиями.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Керченском проливе, в районе мыса Опук, прошли учения Погранслужбы и Черноморского флота. В ходе мероприятия силовики отработали ведение огня из разных видов оружия - корабельного, авиационного и стрелкового. Поражали надводные цели.

В результате учений стало понятно, что наши силовики полностью готовы к любым провокациям: смогут в кратчайшие сроки обезвредить нарушителя, отразить нападение противника. Так что рыбаки и грузовые суда в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива находятся в полной безопасности.

Кстати, недавно на Украине снова пообещали направить в Керченский пролив новую партию военных кораблей в рамках "отстаивания свободы мореплавания".

На полуострове к инициативе Киева отнеслись скептически. Депутат Госсовета РК Владислав Ганжара отметил, что от украинского флота "почти ничего не осталось". А сама украинские моряки деморализованы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под защитой: В Керченском проливе прошли учения Погранслужбы и Черноморского флота

При необходимости силовики в кратчайшие сроки смогут обезвредить нарушителя [фото, видео] (подробнее).

Сенатор Ковитиди: Любая критика задержания украинского судна-браконьера в Крыму - политическая провокация

Мотофелюга незаконно пересекла границу РФ, и моряки понесут за это ответственность (подробнее).

В Крыму ответили министру обороны Украины, который пообещал сотню проходов ВМСУ через Керченский пролив

Глава минобороны соседнего государства Степан Полторак считает Азовское море "частью Украины" (подробнее).

В Совфеде прокомментировали возможность прохода украинских кораблей через Керченский пролив

В палате парламента отреагировали на планы Киева отправить очередную партию судов в Азовское море (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Михаил Леонтьев о закрытии дальневосточного филиала "Роснефти": Мы передали все, что считали нужным, в правоохранительные органы
Пресс-секретарь "Роснефти" прокомментировал «Комсомолке» ситуацию вокруг закрытия в Хабаровске представительства компании и задержании экс-губернатора Хабаровского края Ишаева
Новости 24
У симферопольских "стихийщиков" изъяли 10 килограммов рыбы и 120 яиц
В Ленинском районе полицейские нашли 100 литров «подозрительного» спирта
В Севастополь впервые прибыла дизельная подводная лодка «Великий Новгород»
Почти тридцать улиц Симферополя останутся без света 30 марта
Полицейские за несколько часов нашли в Симферополе пропавшую 15-летнюю девочку
Работы по реставрации крепости Керчь начнутся в 2019 году
В Крыму в 2019 году начнут разрабатывать «Многофункциональную карту жителя»
Девушка, которая наехала на кота в центре Симферополя, заплатит штраф
В Феодосии вспыхнул пожар в пятиэтажке: Эвакуировали 25 человек
С 1 апреля в Крыму начнется летний пожароопасный сезон: Какие правила нужно знать
У керченского предпринимателя нашли 15 тысяч пачек контрафактных сигарет
На юге и востоке Крыма хотят построить въездные ворота
Погода в Крыму на 29 марта: переменная облачность и до +9 градусов
В Керчи управляющая компания незаконно присвоила более 8 миллионов рублей
Симферополь 29 марта частично останется без света
Глава Крыма пообещал разобраться с увольнением сотрудников из республиканской психбольницы
За пять лет крымские таможенники изъяли 55 килограммов наркотиков
Под Феодосией дайверы-любители нашли 500 килограммовую бомбу
Заброшенное мусульманское кладбище в Бахчисарае хотят благоустроить
В Крыму комплексы «Панцирь» провели учения по уничтожению воздушной цели
За 2018 год в Крыму выявили 4 тысячи нарушений прав предпринимателей
В Евпатории жилые дома культурного значения попадут в отдельную программу капремонта
После приезда Аксенова в Евпатории нашли «потерявшуюся» в мусоре улицу
Жителей Симферополя обманывают мошенники под видом работников Пенсионного фонда
В Симферополе отдали под вырубку в Гагаринском парке 1190 деревьев