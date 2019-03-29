«Прощальный эскорт Порошенко»: Сенатор от Крыма прокомментировала заход кораблей НАТО в акваторию Черного моря

Член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди прокомментировала заход в акваторию Черного моря кораблей НАТО. При этом она отметила, что ситуация в регионе полностью контролируется.

Напомним, 29 марта в акваторию вошли фрегаты «Эвертсен», «Торонто» и «Санта Мария». За их действиями наблюдают корабли Военно-морских сил России «Иван Хурс» и «Василий Быков».

Ковитиди уверена, что вхождение в акваторию Черного моря четырех боевых кораблей НАТО за два дня до начала президентских выборов на Украине является прощальным эскортом. Который НАТО подарило отбывающему свой президентский срок Петру Порошенко.

- Его правление (Петра Порошенко – прим.Ред.) запомнится всем не только внешним управлением страной, антироссийской истерией, гражданской войной на Донбассе, обнищанием народа Украины, массовой миграцией, ростом цен, неисполненными обещаниями, непринятием Украины в НАТО, но и всеобъемлющим популизмом на фоне беспрецедентного хаоса власти. Каждого последующего президента Украины, не уважающего своего главного соседа - Россию, будет ожидать подобная незавидная политическая судьба. В таких политических реалиях прощальный жест НАТО в адрес Порошенко понятен и ожидаем, - высказала свое мнение сенатор.

Ольга Ковитиди также отметила, что даже при существующих напряженных отношениях между Россией и НАТО, Брюссель крайне осторожен в дальнейшем продвижение Альянса на Восток.

Конечно, понимая, что это, чревато нежелательными последствиями.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Керченском проливе, в районе мыса Опук, прошли учения Погранслужбы и Черноморского флота. В ходе мероприятия силовики отработали ведение огня из разных видов оружия - корабельного, авиационного и стрелкового. Поражали надводные цели.

В результате учений стало понятно, что наши силовики полностью готовы к любым провокациям: смогут в кратчайшие сроки обезвредить нарушителя, отразить нападение противника. Так что рыбаки и грузовые суда в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива находятся в полной безопасности.

Кстати, недавно на Украине снова пообещали направить в Керченский пролив новую партию военных кораблей в рамках "отстаивания свободы мореплавания".

На полуострове к инициативе Киева отнеслись скептически. Депутат Госсовета РК Владислав Ганжара отметил, что от украинского флота "почти ничего не осталось". А сама украинские моряки деморализованы.

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