2019-03-31T10:47:28+03:00
Политика

В Крыму усилили охрану на границе с Украиной

Это связано с президентскими выборами в незалежной
Надежда ДАЦЮК
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Очередей на границе нетОчередей на границе нетФото: Анастасия ЖУКОВА
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Из-за проходящих 31 марта выборов президента Украины Крым усилил охрану пунктов пропуска, граничащих с незалежной.

Как сообщил источник в силовых структурах "КП-Крым", такое решение было принято для того, чтобы избежать провокаций и обеспечить безопасность. Очередей на границе с Украиной нет.

Сегодня избирательные участки на Украине открылись в 8.00 по московскому времени. Украинцы будут выбирать будущего президента из 39 человек. По данным проведенных перед выборами соцопросам, лидерами президентской гонки стали Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко и Петр Порошенко. Киев принял решение закрыть избирательные участки для граждан Украины, проживающих в России. Их примерно два миллиона человек. Проголосовать украинцы могут на родине или в Казахстане, Финляндии, Грузии.

На выборы президента Украины впервые не приедут российские наблюдатели. Позиция Киева в этом вопросе жесткая - входящие в миссии международных организаций россияне также не допущены. В Москве же считают, что такие решения ставят под вопрос легитимность избирательного процесса в Украине.

Напомним, накануне помощник начальника Херсонского пограничного отряда Иван Шевцов заявил одному из украинских СМИ, что Госпогранслужба в Херсонской области усиливает меры безопасности на границе с Крымом в связи с предстоящими президентскими выборами. Крымские депутаты уверены, что тема участия крымчан на грядущих выборах - это вбросы провокационного характера.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию выборов президента Украины.

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Выборы президента Украины 2019: прямая онлайн-трансляция

31 марта в 8:00 по местному времени стартовали выборы президента Украины 2019. Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию [видеотрансляция] (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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