В Крыму все чаще подделывают деньги. В полиции рассказали, как не попасться на удочку фальшивомонетчиков

По словам полицейских, при обнаружении подделки, лучше незамедлительно обращаться к специалистам Фото: Михаил ФРОЛОВ

По данным экспертов, чаще всего в Крыму подделывают пятитысячные купюры. Только за второй квартал этого года уже было обнаружено больше 30 подделок таких банкнот. Фальшивых тысячных купюр выявили всего 7. Как избежать подделок и не попасться на удочку фальшивомонетчиков рассказали в МВД Крыма.

СРАВНИТЕ КУПЮРЫ

Качество подделок может быть очень высоким, поэтому определить подлинность денег на глаз бывает сложно. Специалисты предлагают положить рядом две купюры одного номинала. При сравнении фальшивку гораздо проще.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ФАЛЬШИВОК

Как рассказывают полицейские, ни в коем случае нельзя пытаться сбыть подделку, рассчитавшись в магазине. Ведь покупатель, который знал о подделке, автоматически становится подозреваемым, поэтому лучше сразу сообщить в полицию.

ОБРАТИТЕСЬ В ПОЛИЦИЮ

Обнаружив фальшивку, не пытайтесь решить проблему без помощи специалистов. Искать и задерживать нарушителей - дело полицейских, ваше дело - вовремя сообщать и быть предельно бдительными.

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