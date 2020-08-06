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Минфин РФ предложил сократить финансирование Крыма и Севастополя

Эксперты считают, что сценарий уменьшения расходов на республику был неизбежен
Надежда ДацюкНадежда ДацюкНадеждаДацюк
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Предполагается сократить расходы на 20 миллиардов рублей.

Предполагается сократить расходы на 20 миллиардов рублей.

Фото: Михаил ПАТЛИС

Министерство финансов России намерено сократить расходы на Крым и Севастополь. В частности, речь идет о программе «Социально-экономического развития».

О таких планах сказано в документе под названиемв документе под названием «Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам РФ и непрограммным направлениям деятельности» на 2021-2023 годы.

Уже в следующем году предполагается сократить государственную программу до 76,1 миллиарда - на 8,5 миллиарда рублей, а в 2022 году и вовсе «отрезать» 82,3 миллиарда, сократив расходы на 9,1 миллиарда рублей.

Стоит заметить, что Крым и Севастополь - не единственные регионы, которые могут остаться без поддержки государственного бюджета. Под сокращение могут попасть программы в Дальневосточном и Северо-Кавказском федеральных округах, а также Арктической зоны.

По мнению экспертов, сокращение финансирования некоторых госпрограмм на 2021-2023 годы является вынужденным шагом. Виной всему – кризис, вызванный пандемией коронавируса. Свое негативное влияние оказал и дефицит бюджета.

Как заявил КП-Крым политолог Владимир Джаралла, в условиях, когда идет сокращение всех программ в стране, даже военных, подобный шаг в отношении республики просто неизбежен.

- Исходя из той практики, которую мы видим, можно спрогнозировать, что оба губернатора предпримут шаги, чтобы защитить свой регион от подобного сокращения. И в зависимости от того, насколько велик их аппаратный вес, будет успех этих действий. В самом лучшем случае от заявленных цифр остается половина, а половину забирают. В том случае, если аппаратный вес невысок, заберут все, - говорит эксперт.

Одна из главных причин сокращения финансирования, по мнению Джараллы, это неполное освоение денег по программе ФЦП.

- Раньше у нас были проблемы в том, что денег не было, а сейчас проблема в том, что они не осваиваются. Прежде всего, это происходит из-за плохо подготовленной документации и с административными проблемами. С другой стороны, это прекрасная возможность для того, чтобы начать действовать, как наши соседи по материку - Краснодарский край, Ставропольская область, Ростов-на-Дону. Это регионы, которые не только производят, но и создают готовую продукцию. Это приносит более высокую прибыль. Крыму и Севастополю тоже нужно идти по этому пути, - заключает политэксперт.

При этом в самом Минфине РФ объясняют, что сокращение расходов на Крым и Севастополь не является окончательным решением. Ведь перераспределять деньги будут депутаты Госдумы, которым Минфин и предоставит план сокращений.

СПРАВКА «КП»

Правительство РФ одобрило программу «Социально-экономического развития Крыма и Севастополя» на более чем 800 миллиардов рублей еще в августе 2014 года. Ее действие должно было продлиться до 2020 года, но в 2018-м программу продлили на 2 года. В июле 2020-го вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что подписан документ о пролонгации программы до 2024 года.

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