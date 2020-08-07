«Здоровый мужик был»: Подстреленный охотниками пенсионер из Армянска полгода лежит с дробью в теле

На теле у пенсионера осталось 18 дырок Фото: Архив "КП"

Подстрелили, отобрали и выкинули телефон, оставили умирать на холодной земле в пустом поле возле железной дороги. Все это случилось с обычным пастухом из Армянска. В теле 80-летнего Николая Григорьевича 18 дырок от выстрела ружья, в них до сих пор находится часть дробин.

После Нового года пенсионер как обычно вышел пасти коз в поле, но через какое-то время услышал выстрелы и упал на землю. Охотники сначала подстрелили мужчину и его козу, а затем выкинули телефон пастуха в поле, чтобы он не смог никому дозвониться. Разодрав одежду на пенсионере, двое мужчин оставили подстреленного на холодной земле и даже не удосужились вызвать скорую.

Мужчина с ружьем оправдал себя тем, что целился в бешеную собаку и совершенно случайно оставил в теле пенсионера 18 дырок.

Суд по этому делу все еще не окончен. Седьмой месяц семья Коростылевых пытается восстановить справедливость, но все попытки привлечь охотников к ответственности тщетны. Мужчина до сих пор живет с дробью в теле, а виновник все еще не наказан.

- Только недавно мы добились, чтобы нам открыли дело. И то, это сделали задним числом аж в апреле, - рассказывает КП-Крым Валентина Коростылева, жена пострадавшего.

До этого супруги слышали только отказы.

- Мы приходили и писали заявления, а нам говорили, что мы ничего не добьемся и только выгоняли, - возмущается пенсионерка.

По словам Валентины, мужчина, который выстрелил в ее мужа, был шофером городского прокурора:

- Поэтому мы там вообще никто, за нас уже давно все решено.

Единственной компенсацией, которой смогла добиться семья Коростылевых - моральный ущерб в сумме 30 тысяч рублей. Но Валентина Степановна объясняет, что этих денег даже не хватило на лечение. Супругам пришлось продать своих коз за «копейки», чтобы хоть как-то помочь Николаю.

- Муж сейчас почти ничего не слышит. У него постоянно опухает нога и поднимается температура. Лежит скрюченный, а ведь здоровый мужик был, - плачет Валентина Степановна.

Пока известно, что единственное наказание виновный может понести по статье за незаконный отстрел бродячих животных, а выстрел в человека никого, кажется, и не волнует.

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