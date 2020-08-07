Симферопольский роддом №2 превратили в инфекционный госпиталь

В мае учреждение закрывали на обсервацию. Фото: Симферопольский роддом №2

На базе симферопольского роддома №2 развернули инфекционный госпиталь. С 7 августа был прекращен прием рожениц и беременных, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Крыма.

Также в учреждении с сегодняшнего дня не принимают гинекологических больных.

- Инфекционный госпиталь развернут на основании приказа Министерства здравоохранения Республики Крым от 6 августа, в соответствии с решением оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Крым от 4 августа, - уточнили в Минздраве.

В роддом теперь будут госпитализировать пациентов по профилю «акушерство-гинекология» с бессимптомным течением коронавируса и явлениями ОРВИ, а также тех, кто болеет односторонней пневмонией, подтвержденной на КТ при отсутствии других сопутствующих заболеваний.

Всех, кто был пациентами роддома до того, как его переоборудовали, направят на лечение и роды в Симферопольский клинический родильный дом №1, а также распределят в родильное отделение Симферопольской центральной клинической больницы.

Роддом превратили в инфекционный госпиталь. Фото: сайт Симферопольского роддома №2

Напомним, что роддом №2 закрывали на обсервацию 1 мая из-за случая заражения врача коронавирусом. Тогда под риском заражения находились 16 человек.

В то же время, в учреждении предоставляли необходимую медпомощь, используя необходимые средства защиты. Роддом работал в режиме провизорного госпиталя для пациенток с подозрением и вероятной инфицированностью коронавирусом. Ограничения сняли 21 мая.

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