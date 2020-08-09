На Украине рассказали, при каких условиях крымчане могут пересечь закрытую границу

Граница закрыта до 30 августа Фото: Архив "КП"

В украинском ведомстве пояснили, в каких случаях жители Крыма могут пересекать границу, несмотря на то, что ее закрыли до конца лета.

- Понимая все риски в связи с решением правительства ограничить пересечение админграницы с Крымом, представительство отмечает, что приложит усилия, чтобы сбалансировать такое решение (о запрете пересекать границу – ред.) с учетом прав и интересов граждан Украины, которые живут на оккупированной территории, сохранить возможность коммуникации и связей, - говорится в сообщении так называемого «представительства президента Украины в Автономной республике Крым».

По новым условиям из Крыма могут выехать молодые люди, которые хотят поступить в украинские вузы, а также крымчане, у которых в соседнем государстве скончался родственник или де находится в тяжелом состоянии. Также пограничники пропустят тех, кто нуждается в медпомощи или планирует купить лекарства на Украине. Так называемый «принцип единства семьи» тоже будет учитываться. Такие в Киеве считают, что поводом для посещения Украины считается «политическое преследование».

Также в представительстве Зеленского напомнили, что все, кто приехал из Крыма, должны скачать мобильное приложение «Действуй дома», которое позволяет контролировать соблюдение самоизоляции. Можно закончить режим изоляции, если приехавший получит негативный результат теста на ПЦР.

Напомним, ранее власти Украины приняли решение приостановить работу контрольно-пропускных пунктов на границе с Крымом из-за ситуации с коронавирусом. Работа КПВВ прекратилась в 8.00 9 августа и возобновится в 8.00 30 августа.

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