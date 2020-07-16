Ограничения на границе России между Крымом и Украиной продолжают действовать, но вопросы по поводу ее пересечения волнуют многих. Так можно ли сейчас приехать в Крым из Украины, и как это сделать?

- Вынужденную обсервацию для иностранных граждан в РФ отменили. Но туристам из других стран попасть в Крым все равно нельзя, - рассказывают КП-Крым в Пограничном управлении ФСБ РФ по РК.

- Туристический обмен не будет осуществляться, по-прежнему действуют распоряжения на ограничения, ничего не изменилось.

Тем не менее, гражданин Украины может въехать в Крым, если у него есть вид на жительство. Но после выезда с территории полуострова вернуться сюда он уже не сможет.

А вот наличие недвижимости на территории Республики Крым не является основанием для пропуска украинских граждан на полуостров.

- Если у человека, проживающего на Украине, имеется дом или квартира в Крыму, то это все равно не дает ему права пересекать границу полуострова во время действующих ограничительных мер, - объясняют пограничники.

Но что же делать тем жителям Украины, кто имеет в Крыму близких родственников?

Как уверяют сотрудники Погранслужбы, здесь нельзя путать понятия «члены семьи» и «близкие родственники». Например, едет семья из четырех человек: родители и два ребенка. Кого пропустят?

- При въезде будут проверяться основания пропуска по каждому члену семьи. Всех пропустить будет невозможно. Если семья едет к родителям супруги, то в Крым пустят ее и двоих детей. Мужа нет. И наоборот, - заключили в ведомстве.

Напомним, что по распоряжению правительства Россия с 18 марта вступили в силу временные ограничения на въезд в страну иностранцев и лиц без гражданства. При этом в РФ из-за границы по-прежнему могут въезжать сотрудники дипломатических и консульских учреждений иностранных государств, водители автомобилей международного сообщения, члены семей граждан РФ, постоянно проживающие в России, граждане ЛДНР, лица, у которых умер родственник, или ухаживающие за больными родственниками и некоторые другие категории.

ВАЖНО

Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым информирует: в Российской Федерации до сих пор сохраняются временные ограничения по пересечению государственной границы.

Уточнить интересующие вопросы по можно по телефонам: 8-(3652)-77-16-71, 77-16-73, с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов.

По вопросам ввоза и вывоза транспортных средств следует обращаться в Крымскую таможню.

По вопросам прохождения санитарно-карантинного контроля необходимо обращаться в Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Министерство иностранных дел Украины заявило, что о нарушениях прав человека в Крыму.

- Гражданам Украины, которые постоянно проживают на временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя, разрешен лишь однократный выезд за пределы временно оккупированной территории, чем ограничивается их право на свободу передвижения, – говорится в заявлении. - Такой режим передвижения создает существенные препятствия для молодежи, которая выбирает украинское высшее образование. Абитуриенты, которые выезжали на материковую часть Украины для сдачи экзаменов или подачи документов для поступления в высшие учебные заведения, а также родители, которые их сопровождали, после возвращения в Крым и до окончания карантинных ограничений не смогут покинуть временно оккупированную территорию.

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