В одном из сел Крыма мать ударила ножом дочь накануне ее свадьбы

Экспрессивную мать невесты заключили под стражу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Радостный повод в семье жителей Красноперекопска едва не закончился трагедией. Пара, у которой уже был маленький ребенок, планировала свадьбу, после которой новая семья собиралась переехать жить в другой поселок Крыма.

Но мать невесты была категорически против, она не хотела надолго расставаться с любимым внуком. По этому поводу женщины часто конфликтовали. Во время одной из таких ссор будущей теще не хватило слов, чтобы доказать свою правоту, и она ударила родную дочь ножом в живот.

Благо, что дальше одного удара дело не пошло. Невесту увезли в больницу, где она находится под присмотром медиков. Врачи оценивают ее состояние как стабильное.

Как сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму, вспыльчивую мать невесты арестовали. Против женщины возбудили уголовное дело и предъявили ей обвинение в покушении на убийство.

Мать пострадавшей сама явилась в полицейский участок и рассказала о том, что сделала. Теперь женщина долго не увидит внука - ей грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

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