Крымский астроном-любитель открыл на своем веку десятую комету

Свои открытия астроном-любитель делает на своем телескопе. Фото: Архив-КП

Крымский астроном-любитель Геннадий Борисов открыл уже десятую по счету комету. На этот раз небесное тело в Солнечной системе получило имя C/2020 Q1 (Borisov).

- Все кометы получают имя первооткрывателя, - рассказал Борисов КП-Крым. - В начале идет буквенное обозначение, затем год открытия, месяц и в скобках фамилия открывателя. Такие установлены международные правила. То, что это комета моя, подтверждает циркуляр Центра малых планет в Гарварде. В нем зафиксированы все параметры кометы.

Открытие астроном-любитель сделал 17 августа, и в течение трех суток за небесным телом шло наблюдение астрономов, чтобы подтвердить новацию.

Кометы имени себя крымчанин коллекционирует с 2013 года, когда впервые обнаружил неизвестное небесное тело на собственноручно сконструированном зеркально-линзовом телескопе «GenOn».

По основному роду деятельности Борисов руководит подразделением, которое занимается контролем околоземного пространства в поселке Научный в Крыму.

- Для астрономов-любителей есть премия Вилсона, - отмечает исследователь. - Это небольшая сумма, которая делится между всеми первооткрывателями-любителями, как некая помощь в их исследованиях. Я уже несколько раз получал премию, а за нынешнее открытие деньги придут через пару лет.

Телескопами, сконструированными Борисовым, пользуются ученые всего мира. Сам астроном-любитель больше 20 лет доверяет только собственноручно собранной технике, на которую тратит причитающуюся премию.

Согласно завещанию Вильсона, общая сумма в 20 тысяч долларов распределяется на всех лауреатов, которых определяет Смитсонианская астрофизическая обсерватория.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На небе появилось непонятное Нечто: российский астроном сделал потрясающее открытие

Геннадий Борисов высматривал кометы в своей телескоп, а нашел пятно похожее на туманность (подробнее)

Астроном-любитель из Крыма открыл новую комету

Обнаружил он ее на собственноручно сконструированном телескопе (подробнее)