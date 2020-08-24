«Заражаются в отпусках»: в Крыму коронавирусом болеют 17 медработников

Основное количество медиков заражаются не на работе, а на отдыхе Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Общее число медработников, зараженных коронавирусом в Республике Крым на 24 августа, составляет 17 человек. Об этом КП-Крым сообщил директор Республиканского центра медицины катастроф Сергей Олефиренко.

- Из 4000 сотрудников в Крыму сейчас болеют 17 человек, это очень маленький процент. 13 зараженных - в Симферополе и Бахчисарае. Остальные в Джанкое и Феодосии, - рассказал Серегей Олефиренко.

С начала марта, по его словам, общее количество зараженных COVID-19 медиков составило 40 человек.

Директор Республиканского центра медицины катастроф выразил обеспокоенность, что основное количество медиков заражаются не на работе, а на отдыхе или в городе.

- В основном медики заражаются в нерабочей атмосфере: в отпуске или в городе. Болеют люди, которые не контактируют непосредственно с «ковидыми больными» - санитарки, старший врач, диспетчер. Мы беспокоимся, что много случаев, когда не с работы тянут заразу домой, а из дома - на работу, - заключил Сергей Олефиренко.

Напомним, в Республиканской детской клинической больнице Симферополя коронавирус диагностировали у врача приемного покоя. Медик накануне вернулась из отпуска, а на следующий день пожаловалась на отсутствие обоняния. Кроме того, в середине августа частично закрыли отделение соматики в РДКБ из-за выявленного коронавируса у матери с ребенком.

На 24 августа в Крыму обнаружили 55 зараженных коронавирусом.

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