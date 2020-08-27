Обстановка близка к боевой: Туристы ставят под угрозу крымские леса

Лесная охрана принимает звонки о дыме над лесом круглосуточно

Только с начала этого года в Крыму сгорело 95 гектаров леса. В сравнении с соседним Краснодарским краем, где огонь уничтожил больше тысячи гектаров реликтовых можжевельника и фисташки в заповеднике Утриш, это не так много. Но и лесами полуостров не так богат, чтобы не воевать с огнем за каждый квадратный метр «зеленых легких». А обстановка максимально приближенная к боевой.

Особый противопожарный режим был установлен в республике с 10 апреля. Запрет на посещение лесов Минприроды Крыма объявило еще с 1 апреля. Его пришлось экстренно вводить после того, как теплая погода и дополнительные выходные привели к массовому посещению лесов. С тех пор запрет только продлевается, чтобы максимально ограничить пребывания граждан и транспортных средств в лесной зоне.

Дело в том, что третий засушливый год подряд выветрил последнюю влагу из лесной подстилки и она вспыхивает от летящих искр костра, окурка, даже отраженного от бутылочного стекла солнечного луча. И если раньше опасность грозила хвойным лесам Южного берега Крыма, то в это году горят лиственные леса. Последний крупный пожар произошел в селе Веселое под Судаком, где выгорело больше 10 гектаров. Потушить его удалось только с помощью вертолета МИ-8, который набирал по 5 тонн воды из моря и сбрасывал на очаг.

- У нас пустые водоемы, воду брать негде, - рассказывает КП-Крым начальник управления лесного контроля Минприроды Крыма Максим Сволынский. - Мы держим оборону за счет мониторинга обстановки и реагирования на пожары в ранней стадии. Поэтому огромная просьба ко всем, если кто-то видит дым в лесу или около леса, пожалуйста, не поленитесь и наберите +79780000192. Это наша круглосуточная лесная диспетчерская. Не важно, как вы опишете место возгорания, мы наводящими вопросам определим его. Но это действительно может помочь спасти наши леса.

С ростом туристического потока риски лесного пожара увеличиваются пропорционально. Буквально во вторник патруль лесничих в горах над Алуштой возле села Генеральское наткнулся на непотушенный костер, от которого уже занялась лесная подстилка и вот-вот готова была вспыхнуть дубовая рощица. Два часа ушло на то, чтобы предотвратить пожар. При наличии штормового ветра, лес уже пылал бы как под Анапой.

К слову, в масштабном пожаре в заповеднике Утриш губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев винит туристов. На Кубани сейчас четыре очага - в районе Анапы, Туапсе, в Геленджике и Новороссийске. Это излюбленные места отдыха дикарей. И если одни выстраиваются в живую цепь, передавая друг другу пятилитровые бочки с морской водой, чтобы затушить огонь, то другие могут себе позволить оставить не залитым и не засыпанным землей кострище, напрочь игнорируя угрозу.

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