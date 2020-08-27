Археологи нашли в Крыму средневековую площадь византийского города

Фото: Пресс-служба КФУ

Крымским археологам впервые удалось обнаружить центральную площадь средневекового городища Эски-Кермен, который расположен в Бахчисарайском районе.

Как сообщил один из руководителей экспедиции, директор научно-исследовательского центра истории и археологии Крыма Крымского федерального университета Александр Айбабин, ученые распознали внешний вид базилики и нашли множество предметов быта того времени. Сама площадь была ограждена огромными каменными блоками, которые занимали два метра в длину. Она была вымощена плитами и находилась перед базиликой.

Исследования городища Эски-Кермен проводятся специалистами Крымского федерального университета и Института археологии Крыма РАН. Фото: пресс-служба КФУ

- Облицовка сооружения лежала на западной части площади, поэтому мы смогли прочесть его внешний облик и можем изобразить строение. Во время раскопок мы нашли многочисленные фрагменты тарной и кухонной керамики, обломки черепицы, бронзовые украшения и аксессуары одежды, а также железные орудия труда, - рассказал Айбабин.

Среди всех и без того интересных находок выделяется бронзовая тарелка, так как внутри она была покрыта растительным орнаментом.

Полноценный византийский город средневековья все отчетливее прорисовывается на Эски-Кермен. Ширина улиц здесь достигает 4,8 метра.

По словам археолога, новые данные изменяют представления о культурном объекте. Фото: пресс-служба КФУ

- Для средневековья это является крупным проспектом. Здесь присутствуют необходимые для полноценного наземного населенного пункта постройки, - отмечает археолог.

Все найденные экспонаты крымская исследовательская группа направит в Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» для изучения особенностей состава предметов и их истории. Новые данные изменяют представления о культурном объекте.

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