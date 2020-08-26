За полчаса работы - два пакета костей: Что происходит в одной из самых уникальных пещер мира, которую случайно нашли в Крыму

Пробурен новый выход из пещеры Фото: Надежда ДАЦЮК

Два года назад строители федеральной трассы «Таврида» в Крыму наткнулись на огромную полость в земле. Тогда рабочие не знали, что чудом нашли уникальный для научного мира объект, который принесет много находок и открытий. Ученые не дали залить полость бетоном, а пещеру сразу же окрестили «Тавридой» в честь одноименной трассы.

Пещера находится в поселке Зуя, в 20-ти километрах от Симферополя. В ней уже нашли микроорганизмы и кости древних животных, живущих полтора миллиона лет назад. А за последний месяц с помощью техники разрыли участок, который станет туристическим выходом из «Тавриды».

Так "Таврида" выглядит внутри. Высота сводов до 14 метров. Фото: Российский союз спелеологов

Буквально несколько дней назад в Крым прибыла новая группа ученых-палеонтологов из Екатеринбурга, чтобы продолжить исследование пещеры. Вместе с исследователями на место отправилась и «Комсомолка».

Предстоит большая работа по расчистке склонов и выемке глины из привходовой части в пещеру Фото: Надежда ДАЦЮК

ОСТАНКИ ДРЕВНИХ ЖИВОТНЫХ НАШЛИ В ПЕРВЫЕ НЕСКОЛЬКО МИНУТ РАБОТЫ

Ко входу в пещеру пока ведет рыхлая песчано-известковая дорога, ноги буквально утопают в песке. Склоны еще не расчищены, поэтому при любом порыве ветра вниз сыплется пыль вперемешку с мелкими камнями. Группа ученых направляется к узкому входу, чтобы оценить фронт работ.

- Сегодня у нас первый день ознакомления с местом. Мы оцениваем перспективы и масштабы работ. Месяц назад сделали шурфы, чтобы посмотреть мощность отложений и их насыщенность древними костями. А сейчас у нас есть удобный подъезд к этим отложениям. Теперь вместе с рабочими будем аккуратно извлекать грунты и кости, которые там находятся. Наша главная задача - спасти как можно больше уникальных находок при прокладке туристического маршрута в самой пещере, - рассказал Дмитрий Гимранов, старший научный сотрудник лаборатории палеонтологии института экологии растений и животных РАН.

В первый же день работ исследователи не очень рассчитывали на успех, но буквально за первые несколько минут им удалось найти останки древних животных.

- Смотрите, это же челюсть волка! - хвастается перед коллегами Дмитрий Гимранов. - Большая удача, что здесь сохранились зубы, это хороший денталогический материал.

В следующую минуту ученые нашли в песке фалангу пальца медведя, который гулял по пещере не меньше полутора миллионов лет назад. Правда, чтобы аккуратно ее достать, пришлось поработать молотком - конечность застряла в уплотненной породе.

За полчаса общий «улов» уместился в два небольших пакета. Это небывалая удача!

Дмитрий Гимранов показывает копролиты гиен и другие найденные части животных Фото: Надежда ДАЦЮК

- В привходовой части пещеры мы вскрыли линзу с костями. Понятно, что здесь было пиршество у гиен и прочих хищников. Нашли кости животных - антилопы, лошади, слонов, мелких грызунов, птиц и много копролитов гиен, - рассказал КП-Крым Дмитрий Старцев, старший ведущий методист зоологического музея Крымского федерального университета.

Теперь исследователям предстоит промыть найденные кости и обработать специальным раствором, чтобы они не распадались. Пока большую часть находок из пещеры можно увидеть в зоологическом музее КФУ.

Новая находка - древняя слоновая кость Фото: Надежда ДАЦЮК

КАКИЕ ОТКРЫТИЯ УЖЕ СДЕЛАЛИ УЧЕНЫЕ

- Главные находки мы уже сделали в трех направлениях – палеонтология, органика и новые группы живых организмов, - отмечает старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии КФУ Геннадий Самохин. - Самое интересное – это, конечно, палеонтология. Почему так много находок именно здесь? Потому что это было логово хищников. Возможно, они попадали в пещеру именно через этот вход. В течение трехсот тысяч лет (с 1,8 миллиона до 1,5 миллиона лет назад) здесь сменяя друг друга, жили два вида пещерных медведей, саблезубые коты, гиены, волки. Эти хищники кормили тут своих детенышей. За 300 тысяч лет в пещере скопился большой объем костного материала. Кроме того, здесь жили мелкие грызуны, дикобразы, вараны, ящерицы. Здесь есть биоценоз, который показывает, каким был Крым полтора миллиона лет назад.

Второй блок находок - уникальные минералы, которые образовались в пещере.

Пока что высота нового входа не превышает полуметра в высоту Фото: Надежда ДАЦЮК

- При слиянии гуаны (фекалии летучих мышей) и органики костных материалов с известняком образуется новый класс минерала - фосфат кальция, апатит. Они очень редкие, потому что в каждой пещере образуются разным путем. Сейчас один такой вид минерала найден у нас, а другой – в Австралии. Больше нигде в мире таких образцов нет, - продолжает ученый. - Мы уверены, что нейдем здесь уникальнейшие минералы, которых еще нигде нет в мире.

Минеролог, научный сотрудник башкирского заповедника Шульган-Таш Ольга Червяцова объясняет, что речь идет о кингсмаунтите. Второй такой подобный минерал был найден в австралийской пещере.

Еще одна находка - живые бактерии археи, которые могут жить без кислорода.

- Их уже полгода выращивают наши коллеги из Казани. Это очень редкая группа живых организмов, - делится Геннадий Самохин.

Если присмотреться, можно увидеть царапины на каменных сводах. Это следы от когтей животных, которые угодили в пещеру и пытались из нее выбраться. Фото: Надежда ДАЦЮК

«НАДЕЕМСЯ НАЙТИ ОСТАНКИ ЧЕЛОВЕКА»

Исследователи по-прежнему не оставляют надежды найти в пещере останки древнего человека.

- Тогда мы сможем понять ход заселения Евразии. Есть несколько гипотез. Раньше считалось, что люди шли через юг - Испанию, Португалию, а сейчас благодаря тому, что на кавказском берегу были найдены следы людей, предполагается, что путь миграции был другим – через малую Азию, Турцию и Кавказ. Если мы найдем крымских ископаемых людей этого возраста, то мы подтвердим, что этот путь шел по побережью Черного моря, - поясняет Дмитрий Старцев.

КАКИЕ РАБОТЫ ЕЩЕ ПРЕДСТОИТ ПРОВЕСТИ

В течение трех месяцев спецбригада рабочих будет разбирать глину, камни и вычищать пещеру, чтобы в нее было удобно заходить туристам. Параллельно будут работать палеонтологи, чтобы не упустить ценный материал во время расчистки пещеры.

- Я думаю, там не меньше сотни КАМАЗов, но не все грунты насыщены костями, а только некоторые участки. Поэтому трудно предположить общий объем работ, но планируем сделать по максимуму, - говорит Гимранов.

Вход в пещеру сейчас действительно очень тесный - попасть туда можно, разве что, ползком, поскольку высота не достигает и метра. Зато внутри открывается большой коридор до 14-ти метров в высоту.

- Пещера расходится треугольником, и мы находимся в верхней ее части. После того, как уберем глину, это освободит высоту в полтора метра. Потом рабочие сделают здесь бетонные дорожки и освещение. Это будет полноценный туристический объект, доступный и для маломобильных людей, - делится планами Самохин.

Общая длина «Тавриды» - около 1 800 метров, но для экскурсионного маршрута будет отрыто только 560 метров, остальную территорию сделают заповедной зоной.

- Мы сделаем шлюзы, чтобы даже не проникал воздух, и осталась та самая атмосфера, которая была здесь полтора миллиона лет назад. Для сохранения фосфатных минералов должна соблюдаться влажность и определенная температура. Если туда попадут люди, таких условий не будет, - поясняет ученый.

На строительство спелео-туристического центра и обустройство пещеры было выделено 150 миллионов рублей. До конца 2020 года здесь должен быть полноценный туристический объект, включающий музей, где можно будет посмотреть все останки, найденные в пещере, рядом расположится научный центр и ландшафтный парк.

Предполагается также использовать современные технологии, способные «оживить» обитателей пещеры - будут использованы голографические изображения зверей, а еще можно будет услышать звуки, которые они издавали.

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