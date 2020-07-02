Ученые нашли в пещере «Таврида» кости древнего носорога

В пещере «Таврида» палеонтологи нашли кости древнего носорога - зуб и ребро молодой особи стефаноринуса. Этот зверь, похожий на своего сородича из XXI века, в высоту достигал 2 метров, в длину – 3,5 метров.

Как сообщили в пресс-службе Крымского федерального университета, помимо останков носорога, ученые из республики вместе с коллегами из Москвы и Екатеринбурга нашли рог крупной антилопы.

Специалисты отмечают, что кости этого вида они ранее не встречали.

Помимо костей носорога нашли рог крупной антилопы. Фото: пресс-служба КФУ.

Как предполагают палеонтологи, наибольшее число останков следует искать в пещерном логове хищника. Исследования же пока проходят на пути к логову.

В районе пещера «Таврида» продолжается уточнение видового состава фауны. Фото: пресс-служба КФУ.

- Есть кости быков, фаланга саблезубого тигра гомотерия. Уточнение видового состава фауны в районе пещеры «Таврида» продолжается, - цитирует пресс-служба ведущего методиста Зоологического музея КФУ Дмитрия Старцева.

После изучения грунта в районе магистрального хода пещеры «Таврида» начнется строительство входа в будущий научно-рекреационный комплекс.

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