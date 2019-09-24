Под слоем экскрементов: В Крыму ищут останки древнего человека

Саблезубые коты, пещерные медведи и гиены, гигантские носороги и страусы – эти древние животные заселяли окрестности нынешнего Белогорска много тысячелетий тому назад.

Реконструкция гигантского страуса (Pachystruthio dmanisensis) из пещеры Таврида. Автор: Андрей Атучин

Останки исчезнувших с лица земли зверей нашли в пещере Таврида – и это только самое начало череды удивительных находок и открытий.

- Есть вероятность, что в подземелье сохранились и кости древнего человека, - рассказал КП-Крым Геннадий Самохин, председатель совета Российского союза спелеологов, старший преподаватель Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского.

Ученый рассказывает, что Таврида по многим параметрам очень похожа на пещеру Северного Кавказа, где уже были обнаружены черепа, ребра и позвоночники наших пращуров. Поэтому шансы сделать такие же находки в Крыму очень велики.

- Благодаря приборам для сканирования мы смогли найти место, где находится настоящий, исторический вход в пещеру, - сообщил КП-Крым Самохин.

Именно через это отверстие в подземелье и попадали доисторические звери. По логике, скорее всего здесь расположена и стоянка древнего человека, который, как показывает практика, не заходил слишком далеко под землю.

Пещеру совсем недавно открыли. Фото: пресс-служба КФУ

Нынешний вход – это просто взломанный техникой купол подземной пустоты. Ведь пещера Таврида была открыта летом 2018 года при строительстве одноименной трассы федерального значения. Вот этой "дверью" сейчас и пользуются ученые.

Но, чтобы добраться до великих открытий мирового масштаба, нужно продолбить камни и убрать в сторону многие тонны грунта.

- Мы бы рады взять в руки лопаты и кирки, и самим откопать вход, - признается КП-Крым ученый. - Но вручную ничего не сделать, нужна мощная техника. А чтобы задействовать бульдозеры и экскаваторы требуется провести аукцион и сейчас идет подготовка необходимой документации. Поэтому, в лучшем случае, работы начнутся через месяц, но никак не раньше.

Геннадий Самохин объяснил, почему останки тех же животных, которым много тысяч лет, довольно хорошо сохранились:

- Подземелье на протяжении длительного времени было законсервировано, то есть закрыто от внешнего мира. Там сложился своеобразный микроклимат: постоянная влажность и одинаковая температура +12 градусов во все времена года.

В Тавриде найдены останки древних животных. Фото: пресс-служба КФУ

Все находки палеонтологов лежат в вперемешку с глиной, которая могла также сыграть важную роль в их сохранности.

- Это необычная глина, она очень пушистая, возможно из-за того, что в пещере на протяжении длительного времени жили колонии летучих мышей, - считает крымский ученый. – Их гуано (экскременты, помет. – От авт.) перемешалось с грунтом, затем прошли определенные химические процессы и получилась такая необычная глина.

На месте строительства трассы "Таврида" нашли уникальную пещеру.Видео: Российский союз спелеологов

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