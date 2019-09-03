Крымскую пещеру Таврида откроют для туристов летом 2020 года

Двадцать фигурок саблезубых тигров, гигантских страусов, гиен и других «допотопных» зверей скоро появятся в Белогорском районе.

Вход в пещеру нашли при строительстве трассы Таврида. Фото: пресс-служба КФУ

Там, вблизи населенного пункта Зуя, в 2018 году, при строительстве федерального дороги "Таврида" случайно открыли подземелье, о котором никто не знал.

В Тавриде найдены останки древних животных. Фото: пресс-служба КФУ

Оригинальная фотозона украсит собой рекреационную зону, которая будет устроена в этой пещере, где были обнаружены останки различных животных, обитавших в древние времена.

На месте строительства трассы "Таврида" нашли уникальную пещеру.Видео: Российский союз спелеологов

- Для посещения туристами будет открыто 400 метров пещеры, - рассказал Игорь Вахрушев, доцент кафедры туризма Таврической академии КФУ имени Вернадского. – Общая же ее протяженность, по предварительным данным, порядка 1300 метров: все же остальное пространство закроют шлюзами, и туда будут иметь доступ исследователи, которые займутся тщательным изучением уникального объекта.

Ученые говорят, что даже глину, которую они вынут при подготовке экскурсионного маршрута и ту не будут выкидывать, а заложат в специальные хранилища, для дальнейшего анализа.

Такое трепетное отношение вызвано уникальностью подземных лабиринтов, которые были изолированы от каких-либо контактов с внешним миром примерно 1,5 миллиона лет тому назад.

Но зачем в таком случае туда вообще запускать туристов?!

- Во всем мире поступают так, чтобы для сохранности объекта появилась экономическая основа, - объяснили ученые.

Сейчас уже разработана концепция проекта, в основу которой положен опыт горно-рекреационных зон в Альпах.

Всего под «Создание научно-образовательного и рекреационного комплекса на базе пещеры Таврида» в Белогорском районе выделили в бессрочное пользование 15 гектаров земли.

Всего там планируется обустроить три зоны:

1. Рекреационная зона: визит-центр (что-то вроде ресепшен. -Авт.), два музея – палеонтологии и каменного века, фотозона с фигурками древних животных и ландшафтный парк, где высадят растения, похожие на те, что росли здесь 1,5-2 миллиона лет тому назад.

2. Научно-образовательная зона: лаборатории, учебные аудитории, конференц-зал, 15-местная гостиница для проживания ученых, летний кемпинг для студентов.

3. Хозяйственная зона: помещения для обслуживания комплекса и проживания персонала садовников, электриков и т.д.

Рельеф местности позволяет обустроить всю территорию так, чтобы хозяйственный и научно-образовательный блоки были скрыты от посторонних глаз.

Котенок Таврик - первые эскизы. Фото: Алена Воробьева

Символом-логотипом туристского центра стал саблезубый котенок Таврик.

Причем посетители смогут познакомиться не только с самим Тавриком, но и всей его семьей: папой, мамой и сестрами-братьями. Крымские ученые заблаговременно пригласили на грядущее открытие нового туристического объекта знаменитого кота Мостика.

- Поскольку все коты, так или иначе между собой родственники, - сказал Игорь Вахрушев, - то значит и символ Крымского моста тоже не чужой для нашего Таврика.

Планируется, что пещера Таврида первых посетителей примет уже следующим летом - в июне-июле 2020 года.

КСТАТИ

На проект в рамках ФЦП выделено 150 миллионов рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Игривый и любознательный: Котенок Таврик станет логотипом крымской пещеры «Таврида»

Дизайнер уже сделала несколько набросков (подробнее)

Ученые пока не нашли следов человека в пещере под "Тавридой" в Крыму

При этом неподалеку от пещеры обнаружили много памятников каменного века (подробнее)

В Крыму при строительстве трассы "Таврида" нашли уникальную пещеру с мамонтами

Пока что она - самая протяженная в предгорном Крыму [видео] (подробнее)

В крымской пещере "Таврида" обнаружили останки самой большой птицы в Северном полушарии

Масса тела пернатого достигала 450 килограммов (подробнее)

Найденную под трассой "Таврида" пещеру исследуют 40 ученых со всей России

В тоннелях очень низкое содержание кислорода, исследователи не задерживаются под землей (подробнее)

Кемпинг, музеи, гостиница: Из пещеры под трассой "Таврида" сделают туристический объект

Вложить деньги уже хотят инвесторы из Крыма, Сибири и Урала (подробнее)