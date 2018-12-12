Кемпинг, музеи, гостиница: Из пещеры под трассой "Таврида" сделают туристический объект

Через полтора-два года под Симферополем, где нашли пещеру с останками мамонтов, появится спелео-туристический комплекс с кемпингом, гостиницей и музеями. Запускать его будут частями – по мере того, как будут появляться новые объекты.

- Этот комплекс будет иметь поверхностную инфраструктуру и подземную. Наверху будет кемпинг, стоянка для автотуристов, также обязательно организуем продажу сувениров, местной сельскохозяйственной продукции, крымских вин, - рассказал декан географического факультета Таврической академии Крымского федерального университета Борис Вахрушев.

Кроме того, под открытым небом планируют создать музей, в котором представят муляжи, копирующие с научной точки зрения древних животных, кости которых обнаружили в пещере. Копии саблезубого кота, шерстистого носорога, мастодонта и других будут сделаны в полную макетную величину.

Также перед входом в пещеру появится геологический музей, где посетители смогут посмотреть на крупные образцы пород и минералов, встречающихся в горном и равнинном Крыму.

На поверхности построят гостиницу и кафе.

- Место очень хорошее с точки зрения маркетинга. Представьте, турист проезжает часть Кубани, мост, половину Крыма с его красотами, и уже уставшим подъезжает к Симферополю. А здесь, пожалуйста, место для кемпинга, гостиница. Прекрасный туристический объект. Можно отдохнуть, а утром уже выдвигаться, - отметил Вахрушев.

Внутри найденную пещеру также оборудуют под туристический объект.

- Поскольку тот вход, который сейчас открыт, попадает под полотно дороги, его закроют плитами. Для посетителей сделают новый. Он будет и выставочным залом, и конференц-залом, и музейным залом. Это начало подземного маршрута. Там будут выставлены кости обнаруженных здесь животных, развешены панно, возможно, с изображением мест их обитания. Подземный маршрут планируем сделать закольцованным, чтобы не было встречных потоков туристов. То есть, оборудуем еще один выход. Дальше расположится видовая площадка – и туристы расходятся по другим объектам, - уточнил декан географического факультета.

По его словам, на базе спелео-туристического комплекса планируется создание научной базы.

- Здесь будет проводиться обучение не только студентов нашего факультета, но и учащихся в других вузах России. Кроме того, будет организован научный стационар для работы палеонтологов, спелеологов, археологов. В Крыму сейчас найдено 1600 крупных пещер и многие еще ждут руки любознательного исследователя, - сообщил Вахрушев.

Он уточнил, что уже есть инвесторы, готовые вложить деньги в оборудование пещеры и комплекса – это желающие из Крыма, Сибири и Урала. Но основные средства вложит Крымский федеральный университет.

Карстовую пещеру с останками двух мамонтов нашли в Крыму при строительстве трассы «Таврида» в июне этого года. Около месяца в пещеру исследовали спелеологи и палеонтологи, которые обнаружили кости древних животных. Следов человека в ней не нашли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ученые пока не нашли следов человека в пещере под "Тавридой" в Крыму

При этом неподалеку от пещеры обнаружили много памятников каменного века (подробнее)

В Крыму при строительстве трассы "Таврида" нашли уникальную пещеру с мамонтами

Пока что она - самая протяженная в предгорном Крыму [видео] (подробнее)