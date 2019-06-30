В крымской пещере "Таврида" обнаружили останки самой большой птицы в Северном полушарии

Исследователи из Палеонтологического института РАН и ученые КФУ им. В.И. Вернадского обнаружили в крымской пещере "Таврида" кости гигантской ископаемой птицы Pachystruthio dmanisensis. Ее вес превышал современного африканского страуса по меньшей мере в три раза.

- По расчетам, масса тела крымского пернатого гиганта приближалась к 450 килограммам, в то время как самая крупная из современных птиц - африканский страус - весит не более 150 килограммов. Таким образом, эта крымская птица не уступала по размеру мадагаскарским эпиорнисам и заметно превосходила гигантских новозеландских моа, весивших не более 270 килограммов, - рассказали ученые.

Что касается высоты, то птица могла достигать 3,5 метра. После проведенного анализа ископаемых установлено, что пернатые были достаточно широко распространены на территории Северного полушария и Европы.

Возраст находки оценивается приблизительно в 1,5 - 1,8 миллиона лет (ранний плейстоцен).

Как объяснили в институте, примерно в это же время первые представители людей рода Homo расселялись из Африки в Азию.

Бедренная кость Pachystruthio в сравнении с таковой современного африканского страуса. Фото: Палеонтологический институт РАН

Получается, гигантские птицы должны были в это время существовать о бок с древним человеком.

Это подтверждается и тем, что останки человека и пернатого нашли в Грузии.

По мнению заведующего кабинетом палеорнитологии Палеонтологического института Никиты Зеленкова, одного из авторов исследования, новые материалы свидетельствуют, что причерноморские великаны представляли отдельную эволюционную линию нелетающих птиц.

Несмотря на огромные размеры, птица хорошо бегала. Эту особенность можно объяснить тем, что пахиструтио жил в континентальных условиях совместно с саблезубыми кошками, гомотериями или гигантскими гиенами, кости которых также обнаружены в пещере Таврида.

- Появление исполинских птиц в Крыму приходится на время, когда в Предкавказье и на территории юга Восточной Европы климат стал более сухим, и широкое распространение получили степи, - отмечают ученые.

Исчезновение птиц не связывают с воздействием человека. Скорее всего, это следствие изменения экологических обстановок и климатических перемен.

Напомним,пещеру "Таврида" в Крыму обнаружили при строительстве федеральной трассы. Она состоит из нескольких магистральных галерей, соединенных между собой лабиринтовыми переходами. Повсеместно отмечены точечные и рифтовые очаги питания, восходящие купола и колодцы.

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